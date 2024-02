Alessandra Amoroso nel mirino degli hater, lo sfogo prima del Festival di Sanremo 2024: "Travolta dall'odio"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Le lacrime agli occhi e la voce rotta dall’emozione. Nel corso della conferenza stampa che ha anticipato l’inizio del Festival di Sanremo 2024, Alessandra Amoroso ha raccontato per la prima volta che cosa ha passato negli ultimi due anni, ripercorrendo un calvario iniziato nel 2022, quando era stata accusata sui social di aver negato un selfie a una fan. Dopo l’episodio, infatti, la cantante era stata presa di mira dagli hater.

Le parole di Alessandra Amoroso prima di Sanremo 2024

“Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà nella vita, grandi e piccole che siano, ci si trova inevitabilmente ad affrontare – ha raccontato la cantante salentina – Nell’ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione”.

“Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni non mi ero mai trovata a dover affrontare – ha proseguito -. Una valanga d’odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente”.

L’allontanamento e la fuga in Colombia

Dopo aver letto alcuni degli insulti ricevuto sui social, Amoroso ha raccontato ai giornalisti di aver deciso di allontanarsi dall’Italia per prendersi del tempo e ritrovare equilibrio.

“Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo che sono rimasta lì non c’è mai stato un momento in cui mi sia detta di voler tornare. Sentivo la necessità di stare lontano. Solo una mattina di febbraio del 2023, dopo una chiamata del mio migliore amico, mi sono detta di dover tornare in Italia e affrontare quello che avevo lasciato“.

Una volta rientrata, l’artista ha ripreso un percorso di psicoterapia. “Non è stato facile. Ma piano piano mi ha aiutato a trovare prospettiva nuova. Mi sono riavvicinata alla musica”, ha concluso.

Chi è Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 agosto 1986.

Il suo esordio musicale risale al 2009 con la partecipazione e la vittoria all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi.

Durante il programma vengono lanciati i suoi due singoli di debutto, “Immobile” e “Stupida”, mentre Il 25 settembre dello stesso anno pubblica il suo primo album, “Senza Nuvole”.

Nel 2010 partecipa come ospite alla serata dei duetti di Sanremo insieme a Valerio Scanu. Tornerà, sempre come ospite, nel 2019, cantando in quell’occasione con Claudio Baglioni.

Il debutto al festival della canzone italiana è arrivato però solo quest’anno, con il brano “Fino a qui”.