Alec Baldwin torna sul set di Rust col marito di Halyna Hutchins: l'accordo con la famiglia della donna uccisa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Rust, il film western con Alec Baldwin, si farà. Le riprese riprenderanno a gennaio 2023, dopo il tragico incidente sul set dello scorso ottobre. In cui perse la vita, colpita da un proiettile vero, la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Un anno fa l’incidente in cui morì la direttrice della fotografia

La causa civile intentata contro i produttori di Rust – e tra loro anche la star Alec Baldwin e la Rust Movie Productions – ha portato a un accordo con la famiglia della cinematografa uccisa sul set.

La pistola di scena di Alec Baldwin era stata caricata con un proiettile vero, e maneggiandola l’attore colpì la donna e il regista Joel Souza.

L’attore era intento a provare una scena in cui avrebbe dovuto estrarre l’arma dalla fondina e sparare un colpo verso la videocamera. Dichiarò successivamente di non aver mai premuto il grilletto.

Riprendono le riprese di Rust con il marito di Halyna Hutchins

Come parte dell’accordo, il marito di Halyna Hutchins sarà uno dei produttori esecutivi del film, come dichiarato da lui stesso attraverso un comunicato stampa.

Fonte foto: ANSA Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa sul set di Rust.

Matthew Hutchins ha spiegato che le parti hanno raggiunto un’intesa, soggetta all’approvazione dei giudici. Che prevede anche la chiusura del caso. Non si è parlato però della cifra dell’eventuale risarcimento andato alla famiglia.

“Tutti noi pensiamo che la morte di Halyna sia stato un terribile incidente“, ha spiegato ancora il marito della direttrice della fotografia uccisa sul set di Rust.

Spiegando di non avere interesse a incolpare i produttori o Alec Baldwin per quanto avvenuto. Le riprese del film continueranno dunque a gennaio 2023 con lo stesso cast e la stessa crew.

Cosa ha dichiarato Alec Baldwin sull’accordo per la causa civile

A dare la notizia dell’accordo per la causa civile è stato anche lo stesso attore candidato all’Oscar per il suo ruolo in The Cooler.

Alec Baldwin ha scritto su Instagram di essere felice di poter annunciare il raggiungimento dell’intesa con la famiglia di Halyna Hutchins.

Ha poi spiegato che entrambe le parti hanno agito con il desiderio di fare la cosa giusta per il figlio della direttrice della fotografia. “Siamo grati a tutte le persone che hanno contribuito alla risoluzione di questa situazione tragica e dolorosa”, ha aggiunto.