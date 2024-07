Alcuni canali Rai si vedranno solo sulle tv compatibili dal 28 agosto: cosa cambia con il Mux in Dvb-T2

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il prossimo 28 agosto rappresenta una data significativa per gli utenti Rai. Con l’attivazione del Mux in DVB-T2, la Rai adotterà un nuovo standard di trasmissione che richiederà televisori compatibili per continuare a vedere determinati canali.

Cosa succede alla Rai il 28 agosto?

A partire dal 28 agosto 2024, la Rai inizierà a trasmettere alcuni dei suoi canali attraverso il nuovo standard DVB-T2. Ciò significa che saranno disponibili solo per chi possiede tv compatibili.

I canali sono i seguenti:

Rai Storia

Rai Radio 2 Visual

Rai Scuola

I televisori compatibili con i nuovi canali Rai dal 28 agosto

San Marino RTV (canale 831) passerà anch’esso al DVB-T2 HEVC, i canali Rai 4 e Rai 5 che subiranno delle modifiche di frequenza e richiederanno ulteriori sintonizzazioni. Verranno introdotti anche nuovi canali “HD” come Rai News24 HD, Rai Premium HD e Rai Scuola HD. Nella fase iniziale i canali continueranno a essere trasmessi anche sul vecchio sistema DVB-T, a eccezione di quelli sopra elencati.

Quali televisori sono compatibili

I televisori compatibili con il nuovo standard DVB-T2 devono poter decodificare il formato HEVC. Lo standard, che significa “Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial”, offre una maggiore capacità di trasporto dati, una qualità dell’immagine superiore e un uso più efficiente delle frequenze rispetto al precedente DVB-T.

Non tutti i televisori, anche se non particolarmente datati, saranno in grado di supportare questa tecnologia. Anche se la Rai ha sacrificato l’innovazione in favore di una maggiore compatibilità.

Per questo motivo, i canali HD non saranno in Full HD, ma in HD-Ready (1280X720 pixel) e il codec rimarrà l’EVC precedente, rendendo le novità compatibili con molti decoder esterni acquistati negli ultimi anni.

Come capire se la tv va bene

Per verificare la compatibilità del proprio televisore (anno di cambiamenti anche per la compatibilità di WhatsApp) con il DVB-T2/HEVC, si può sintonizzare la tv sul canale sperimentale 558 Rai Sport HD Test HEVC. Se il canale è visibile, il televisore è pronto per il nuovo formato.

In caso contrario, sarà necessario aggiornare il televisore o aggiungere un decoder esterno compatibile. Un’altra opzione è il passaggio al satellite con Tivùsat, che non subirà modifiche il 28 agosto.

Dopo il 28 agosto, il canale 558 sarà dismesso poiché non sarà più necessario per testare la compatibilità. Gli utenti che utilizzano il satellite Tivùsat o l’app RaiPlay non risentiranno dei cambiamenti previsti per il digitale terrestre.