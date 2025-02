Alberto Rossi di Un posto al sole in ospedale dopo una lite fra cani: cos'è successo e come sta l'attore

Brutta avventura per Alberto Rossi, il giornalista Michele Saviani della soap opera Un posto al sole: l’attore è finito in ospedale in via precauzionale in seguito a una lite fra cani avvenuta a Roma. Rossi era a passeggio con i suoi due animali, quando ha incrociato una donna che portava a spasso il suo. I cani si sono azzuffati e fra i padroni sono volate accuse reciproche.

Alberto Rossi e la lite fra cani

I fatti sono avvenuti nella mattinata di giovedì 6 febbraio, nel quartiere Flaminio, nella zona centro-nord della Capitale.

Secondo quanto pubblicato da RomaToday, quando è esplosa l’aggressività fra i cani, entrambi i padroni hanno cercato attivamente di dividere gli animali e di ricondurli alla calma.

Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti

Poi, però, sono volate accuse da ambo le parti. Accuse riguardanti la scarsa capacità di vigilare sui rispettivi cani. Sul posto sono infine arrivati i carabinieri.

Sia Alberto Rossi che la donna si sono recati in ospedale: l’attore è finito al Santo Spirito, mentre la signora al San Pietro-Fatebenefratelli.

Come sta Alberto Rossi

Per quanto riguarda le condizioni di Alberto Rossi, e della signora, Il Messaggero scrive che entrambi avrebbero riportato piccole escoriazioni e graffi. Ed entrambi si sarebbero riservati di presentare un’eventuale querela per far valere i propri diritti.

L’attore di Un posto al Sole non ha rilasciato alcun commento, né parlando con i giornalisti né rivolgendosi direttamente ai fan tramite i propri canali social.

Alberto Rossi e il terremoto a Napoli

Alberto Rossi, nei giorni precedenti, si trovava a Napoli per interpretare il protagonista di Un posto al sole, Michele Saviani. Le riprese sono state ritardate per via di una serie di scosse sismiche registrate nella zona dei Campi Flegrei.

“Ero tranquillamente sul divano e stavo studiando le scene che dovevo interpretare oggi, ma improvvisamente la terra ha preso a tremare forte e parecchie volte”, ha raccontato l’attore su Instagram parlando dal giardino di casa.