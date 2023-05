Alberto Genovese potrebbe presto lasciare il carcere: cosa ha deciso la Procura generale di Milano

Alberto Genovese è stato condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni di carcere per due episodi di violenza sessuale. Adesso la Procura generale di Milano ha dato il via libera alla sua scarcerazione. Se i giudici dovessero accogliere l’istanza, l’ex imprenditore digitale finirebbe di scontare la sua pena in affidamento terapeutico in una comunità.

Udienza per scarcerare Alberto Genovese

Alberto Genovese è stato condannato per violenza sessuale su una 18enne e su una 23enne.

Come ricostruito dai giudici, la prima violenza è avvenuta nell’attico milanese che Alberto Genovese aveva battezzato “Terrazza Sentimento”, mentre il secondo episodio è avvenuto a villa Lolita a Ibiza.

Fonte foto: ANSA Milano, 19 settembre 2022: Alberto Genovese in tribunale dopo la sentenza.

L’udienza per discutere l’istanza della difesa di Genovese si è tenuta nel pomeriggio di martedì 23 maggio davanti ai giudici della Sorveglianza.

Il collegio è stato composto dal presidente Cossia, dal relatore Luerti e da due esperti.

Alberto Genovese libero dal carcere: ma andrà in comunità

Come riporta l’agenzia ‘Ansa’ dei quasi 7 anni inflittigli, a Genovese ne rimangono da scontare meno di 4.

La Procura generale ha dato parere favorevole alla richiesta della difesa poiché nell’ordinamento italiano l’affidamento terapeutico in comunità può essere richiesto quando la pena residua è inferiore ai 6 anni.

Ora si attende il parere dei giudici che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

L’ex startupper digitale è stato a San Vittore dal momento del suo arresto nel novembre del 2020 fino alla fine di luglio 2021, quando venne trasferito ai domiciliari in una comunità al fine di disintossicarsi.

Alberto Genovese: condanna con benefici grazie alla legge Cartabia

Genovese è poi tornato in carcere a febbraio 2022 per l’esecuzione della pena definitiva.

Pena ridotta, come da nuove norme introdotte dalla riforma Cartabia, perché Genovese ha rinunciato a presentare appello dopo la condanna inflittagli con rito abbreviato.

L’ex imprenditore digitale, laureato in Economia aziendale e con un master in Business administration preso alla Bocconi, ora rischia il processo per un secondo filone di indagini per altri due episodi di violenza sessuale, per intralcio alla giustizia e per detenzione di materiale pedopornografico.

Le indagini su questo secondo filone sono già state chiuse. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio.