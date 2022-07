Alberto Genovese, nuove accuse: altre ragazze violentate, avrebbe pagato una modella per tacere

Si allunga la lista delle accuse di cui deve rispondere Alberto Genovese, l’ex imprenditore del web a processo con l’accusa di aver violentato due modelle dopo averle stordite con un mix di droghe. Altre due ragazze si sono fatte avanti per denunciarlo, facendo salire a sei il numero delle presunte vittime delle violenze sessuali. Genovese è inoltre accusato di aver tentato di comprare il silenzio della modella che lo ha fatto arrestare.

Alberto Genovese, soldi alla modella per tacere

Oltre alle violenze sessuali, la procura di Milano sta indagando Alberto Genovese anche per la cessione di droga durante i suoi party e per una presunta evasione fiscale. A questi filoni secondari, riporta il Corriere della Sera, se ne è aggiunto un altro relativo ad un’accusa di corruzione in atti giudiziari.

Secondo l’accusa Alberto Genovese avrebbe tentato di comprare con 8.000 euro il silenzio della modella che lo ha fatto arrestare. L’ex imprenditore avrebbe tentato di far arrivare i soldi alla prima ragazza che ne denunciò gli abusi, appena uscita dall’ospedale.

Denaro che la ragazza rifiutò. Dato che la modella è una testimone chiave delle indagini, la circostanza potrebbe portare ad un’accusa di corruzione in atti giudiziari.

Alberto Genovese a processo

Alberto Genovese è attualmente a processo con il rito abbreviato con l’accusa di aver violentato due ragazze: una 18enne durante un party svoltosi il 10 ottobre 2020 nel suo attico di Milano, ‘Terrazza Sentimento’, e una 23enne in una villa di Ibiza, nel luglio precedente.

Giovedì la procura milanese ha chiesto la condanna a 8 anni di carcere per questi due episodi. La sentenza è prevista per il 19 settembre.

Altre accuse nei confronti di Alberto Genovese

Aberto Genovese, salgono a sei le presunte vittime

Alberto Genovese è pero accusato di altre violenze sessuali, sempre nell’ambito delle sue feste a base di alcol e droga nel suo attico a due passi dal Duomo di Milano. Nei mesi scorsi due ragazze hanno denunciato di essere state abusate dall’ex imprenditore con modalità simili ai primi due episodi.

Altre due giovani donne si sono fatte avanti per denunciare le violenze di Alberto Genovese, facendo salire a sei il numero delle presunte vittime degli abusi sessuali. Si tratta di una ragazza italiana e una di origini straniere su cui gli inquirenti avrebbero già raccolti diversi elementi investigativi.