Alba Parietti svela: "Mi avevano proposto di candidarmi al Senato, ma ho rifiutato". L'indizio sul partito

La rivelazione di Alba Parietti

Ospite della puntata di martedì 8 novembre della trasmissione di RaiDue ‘Bella Ma’ condotta da Pierluigi Diaco, Alba Parietti ha rivelato: “Mi avevano proposto di candidarmi al Senato ma ho rifiutato”.

Poi ha aggiunto: “Non dirò chi me l’ha chiesto, ma ho rifiutato immediatamente“.

L’indizio fornito da Alba Parietti

Pur non rivelando chi le ha proposto di candidarsi al Senato, Alba Parietti ha fornito un indizio: “La candidatura proveniva da una parte politica che non era la mia, quindi non avrei mai potuto accettarla per onestà intellettuale”.

“Se anche fosse arrivata dalla mia stessa parte politica”, ha precisato la showgirl, “non sarei stata in grado, perché sono convinta che bisogna accettare dei compromessi quando si fa politica. Per cui, per la mia libertà e per rispetto a quella che è la mia storia familiare, non avrei potuto”.

Il pensiero politico di Alba Parietti

Nel 2019, a ‘Servizio Pubblico’, Alba Parietti aveva dichiarato: “Faccio politica da quando sono nata. Ho nel sangue il socialismo di mio nonno, mio padre era un partigiano, non voterei a destra neppure se mi mettessero un contratto miliardario sotto al naso. Perché nessuno mi ha chiesto di candidarmi? Forse qualcuno mi voterebbe. Io credo sia questo il problema. Perché la sinistra non ha una donna rappresentativa? Non ci credo che non ci siano”.

Nell’agosto del 2022, nel corso di un’intervista a ‘Oggi’, la stessa Alba Parietti aveva detto a proposito delle Elezioni Politiche 2022: “Sono cresciuta con un padre che viveva di passione politica e non riesco più ad avvertirla: spesso gli elettori non hanno memoria storica. A questo punto, guardando alle prossime elezioni, dico: speriamo che sia femmina. Seguo i sondaggi e, se sarà la destra a vincere, spero nella figura di Giorgia Meloni e nel segnale di cambiamento che potrebbe rappresentare. Non condivido nulla del suo pensiero, ma ho grande rispetto per lei, per la sua coerenza e per la sua tenacia. La considero una bravissima politica. Se vincesse, vorrà dire che potrò avere la libertà di schierarmi contro il suo pensiero”.