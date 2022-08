Alassio, niente mare per 20enne disabile: interviene Lapo Elkann

Ha fatto il giro del web, anche grazie all’intervento di Lapo Elkann, la denuncia di Laura Rigolio, mamma di un ragazzo di 20 anni disabile di Busto Arsizio, che ha raccontato il suo tentativo di prenotare un ombrellone in uno stabilimento di Alassio.

La denuncia della mamma del ragazzo

Laura Rigolio ha raccontato di aver chiesto la disponibilità di un ombrellone a fine agosto per una settimana a uno stabilimento balneare di Alassio, spiegando che qualcuno avrebbe dovuto aiutarla per qualche minuto a spostare la sedia mare per i disabili del figlio. La signora che gestisce il bagno, però, le avrebbe risposto: “Te lo dico subito che devi arrangiarti da sola“.

La donna, anni prima, aveva già soggiornato nella stessa struttura, trovando in quel caso la disponibilità del bagnino ad accompagnare il figlio in carrozzina al mare per qualche minuto al giorno.

L’intervento di Lapo Elkann

Lapo Elkann ha preso a cuore la vicenda del 20enne disabile di Busto Arsizio, rilanciando la notizia sul suo profilo ‘Twitter’ e commentando: “Ci sono varie forme di disabilità, la più pericolosa è essere senza cuore“.

Come riporta ‘Il Giorno’, la mamma del ragazzo ha voluto ringraziare così l’imprenditore: “Lapo, grazie per aver dato risalto alla nostra vicenda. Sono sicura di non essere l’unica. Quattro anni fa in questo lido siamo stati accolti con entusiasmo e gentilezza. Questa volta non è stato così”.

Le dichiarazioni del sindaco di Alassio

Il sito locale ‘IVG’ riporta la presa di posizione del sindaco di Alassio Marco Melgrati sul caso: “Lo hanno sempre accolto, assistito in mare e in spiaggia; evidentemente quest’anno si è verificata una incomprensione, facendo scatenare una polemica che di fatto non esiste. I bagni marini erano pronti ad accoglierlo, come sempre, ma forse qualcosa è andato storto nel consueto rapporto che si era instaurato e nell’offerta di accoglienza di quest’anno, che alla mamma non è gradita”.

Fonte foto: ANSA Il sindaco di Alassio Marco Melgrati.

Il primo cittadino di Alassio ha poi chiarito: “Lo dico con chiarezza dopo aver appurato i fatti; da quanto appreso e verificato il lido alassino avrebbe ospitato senza problemi il turista disabile di Busto Arsizio. Non si è trattato di discriminazione o altro trapelato in un primo momento, anche perché si tratta di una spiaggia attrezzata e che, appunto, aveva già ospitato la persona diversamente abile”.