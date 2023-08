Al via la raccolta firme online per il salario minimo, boom di accessi: il sito in tilt dopo poche ore

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Al via la raccolta firme online per introdurre il salario minimo in Italia. I partiti di opposizione hanno lanciato l’iniziativa invitando i cittadini a firmare la petizione destinata alla Camera dei deputati. L’obiettivo è chiedere la rapida approvazione della proposta di legge unitaria elaborata dai partiti di minoranza (eccezion fatta per Italia Viva).

La piattaforma online in tilt dopo poche ore

“Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un salario minimo, mettici una firma!”. È il tweet con il Partito democratico ha rilanciato sui social la raccolta firme promossa sul sito salariominimosubito.it.

A poche dalla messa online del sito, la piattaforma è andata in tilt. Nel primo pomeriggio del 13 agosto, infatti, l’indirizzo web continua a essere irraggiungibile per gli utenti.

Se pensi anche tu che in Italia sia necessario fissare un #salariominimo, mettici una firma!

— Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) August 13, 2023

Sul suo profilo Facebook, la segretaria dem Elly Schlein ha rilanciato il post del Pd attaccando il governo con cui due giorni fa le opposizioni si sono riunite in torno al tavolo per un vertice sul salario minimo.

“La destra frena, prende tempo e non ha nessuna proposta alternativa”, ha rilanciato Schlein ricordando come “tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano e non possono aspettare”.

Cosa prevede la proposta di legge sul salario minimo

La proposta di legge sul salario minimo per cui è stata avviata la raccolta firme online è stata elaborata dalle opposizioni unite. A firmare il testo, infatti, sono stati ‘Alleanza Verdi e Sinistra’, ‘Azione’, ‘Movimento 5 stelle’, ‘Partito democratico’ e ‘Più Europa’. L’unico partito che non ha aderito all’iniziativa è stato ‘Italia Viva’.

Il testo prevede l’istituzione di un salario minimo orario di 9 euro (lordi): una cifra non derogabile dai contratti collettivi.

I partiti di opposizione, inoltre, hanno più volte ribadito come l’obiettivo della legge sia anche contrastare i contratti pirata rafforzando la contrattazione collettiva.

La proposta di legge “fa valere verso tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”, si legge nel post diffuso del Pd.

Le parole dei leader politici

In queste ore tutti i leader dei partiti di opposizione stanno rilanciando l’iniziativa sui social. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, ha condiviso un video in cui ricorda come “il salario minimo è una misura presente da anni in tutti i Paesi del G7. L’unica eccezione riguarda l’Italia”.

A fargli eco, il leader del M5s Giuseppe Conte: “Da oggi potrete combattere insieme a noi questa battaglia”, ha scritto.

“Venerdì a Palazzo Chigi, dopo mesi di dibattito in Parlamento, la presidente Meloni non ha fatto nessuna controproposta”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.