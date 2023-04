Al via dal 17 aprile le domande per i 60 euro del Bonus Trasporti 2023: a chi spetta e come richiederlo

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato il “click day” relativo al Bonus Trasporti 2023, con il quale si potranno richiedere fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, plurimensili o annuali per i mezzi di trasporto pubblici.

Il “click day” per il Bonus Trasporti 2023

Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle ore 8:00 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023.

Con questa misura sarà possibile richiedere fino a 60 euro da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali, per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico sia su gomma che su rotaia.

Come specificato, il Bonus deve essere utilizzato, tramite l’acquisto di un abbonamento, entro il mese solare di emissione, tuttavia l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Chi può richiedere il Bonus Trasporti

Il Bonus Trasporti per l’anno 2023 potrà essere richiesto da alcune classi specifiche, ovvero studenti, lavoratori e pensionati. In aggiunta, anche i cittadini con un reddito dichiarato nel 2022 non superiore a 20mila euro potranno fare richiesta.

La domanda può essere fatta sia a titolo personale che per conto di un minore a carico. Per i figli maggiorenni a carico invece, la richiesta dovrà essere presentata a titolo personale, restando comunque valido il requisito del reddito complessivo individuale che non deve superare i 20mila euro.

Nel caso in cui il beneficiario sia un minorenne, tale requisito deve esistere in relazione al minore beneficiario, a prescindere dal reddito del richiedente, che sia esso genitore e chi esercita la patria potestà.

Come richiedere il Bonus Trasporti

Il Bonus, che è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale, con l’esclusione dei i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino, ovviamente non è cedibile e non incide nel calcolo dell’Isee.

La domanda potrà essere inviata, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse, accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o CIE, dove si dovrà poi compilare il form e l’autodichiarazione del proprio reddito, oltre a dover poi selezionare il gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento.

Risultando idonei si otterrà un codice QR da presentare al momento dell’acquisto dell’abbonamento, che sia online o fisicamente. In caso di acquisto di più abbonamenti mensili, sarà necessario fare domanda mese per mese.