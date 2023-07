Al Palio di Siena trionfa la contrada della Selva: Tittia entra nella leggenda

Il Palio di Siena è stato vinto dalla contrada della Selva con Tittia che ha trionfato davanti a 15mila persone presenti in piazza del Campo.

Mossa valida alle 20.13, Tittia imprendibile

Il mossiere del palio del 2 luglio 2023 è stato Bartolo Ambrosione. La mossa valida è arrivata alle 20.13. Per la Selva è la quarantesima vittoria totale. Quinta vittoria consecutiva per Tittia, che vince il decimo Palio su trentasei disputati. Numeri impressionanti. In oltre cinque secoli di vita della Festa nessuno era mai riuscito a stabilire un simile record. Tra le favorite, oltre alla Selva con Tittia (che evidentemente non ha tradito le aspettative in sella a Violenta da Clodia), c’erano l’Onda, vincitrice della prova di ieri, la Torre, con il cavallo Zio Frac e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo.

La provaccia conquistata dall’Aquila

È stata la contrada dell’Aquila a trionfare nella provaccia. Al via c’è stato lo spunto della Contrada della Torre che ha mantenuto la testa della corsa per tutto il primo giro. Poi l’Aquila ha messo la freccia fino al termine del terzo giro.

Fonte foto: ANSA Provaccia, l’Aquila vittoriosa

I fantini in gara

Il fantino con il maggior numero di trofei, ben nove, è Tittia, seguito da Scompiglio, con alle spalle sei vittorie. Un trionfo per Brigante, tre per Gingillo.

Aquila Stefano Piras detto Scangeo,

Giraffa Federico Guglielmi detto Tamure’,

Selva Giovanni Atzeni detto Tittia,

Onda Carlo Sanna detto Brigante,

Nicchio Elias Manniucci detto Turbine,

Tartuca Sebastiano Murtas detto Grandine,

Istrice Federico Arri detto Ares,

Drago Andrea Coghe detto Tempesta,

Torre Giuseppe Zedde detto Gingillo,

Chiocciola Jonathan Bartoletti detto Scompiglio.

L’area limitrofa a piazza del Campo è stata presidiata da polizia e carabinieri, con un imponente dispiegamento di forze per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della storica corsa. Con il Palio della Madonna di Provenzano, ha esordito anche il neo sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, prima donna alla guida del Comune.