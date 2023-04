Al Hilal offre 400 milioni l'anno a Messi per lasciare il Psg: il doppio di quanto guadagna Cristiano Ronaldo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero tornare a sfidarsi nello stesso campionato, quello arabo. Dall’Argentina, infatti, rimbalza forte la notizia di un’offerta monstre recapitata al 10 argentino dall’Al Hilal che ha messo sul piatto ben 400 milioni all’anno per avere la Pulga in spogliatoio.

Messi-Al Hilal, offerta monstre

A lanciare la bomba è stato Olè, quotidiano sportivo argentino che nelle ultime settimane ha messo sotto i riflettori la condizione contrattuale di Messi. Fresco vincitore del Mondiale con l’Argentina, infatti, il fantasista di Rosario è prossimo alla scadenza contrattuale con il Paris-Saint Germain e tante sono le voci di mercato che lo vedono coinvolto.

Dal possibile ritorno in Spagna, sponda Barcellona, all’esperienza in Mls dall’Inter Miami dell’ex star del calcio inglese David Beckham, le opzioni per Lionel Messi non mancano di certo. Ma l’ultima, quella arrivata dall’Arabia, avrebbe dell’incredibile.

Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino, infatti, l’Al Hilal avrebbe messo sul piatto 400 milioni all’anno per un contratto biennale per il capitano dell’albiceleste. Non di certo spiccioli per un giocatore in scadenza di contratto che potrebbe essere attratto dall’accordo da capogiro.

Messi-Ronaldo, sfida milionaria

L’eventuale accordo tra Lionel Messi e l’Al Hilal non solo avrebbe dell’incredibile, ma punterebbe a distruggere un record registrato da poco. Subito dopo la fine del Mondiale in Qatar, infatti, il campionato arabo aveva abbracciato e accolto Cristiano Ronaldo, col portoghese coperto d’oro.

Al suo arrivo all’Al Nassr, infatti, il campione lusitano aveva firmato un biennale da 200 milioni, cifre da record. Ma l’arrivo di Messi nell’altro club di Riad potrebbe portare i due al nuovo duello, non solo sul campo.

Fonte foto: Ansa Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in campo a Riad nella sfida tra Psg e All Stars del campionato saudita

Una battaglia che, a suon di milioni sul conto in banca, l’argentino potrebbe vincere a mani basse contro il capitano del Portogallo.

Messi indeciso, CR7 trema

I giornali argentini precisano comunque che Messi sarebbe ancora indeciso sul da farsi per il futuro, in quanto desideroso di giocare la Champions ancora per un anno e perché vorrebbe giocare con la nazionale la prossima Coppa America. L’argentino, infatti, ritiene che per prepararsi al meglio sarebbe il caso di rimanere un altro anno in Europa.

Se da un lato c’è il Psg che al momento sembrerebbe non essere propenso al rinnovo col 7 volte Pallone d’Oro, dall’altro c’è anche il Barcellona che vorrebbe riabbracciare Messi dopo due anni distanti. Ma l’Al Hilal fa sul serio e a suon di milioni potrebbe essere pronto a follie per la Pulga.

A Riad, dove gioca con l’Al Nassr, CR7 trema consapevole che il suo record potrebbe essere infranto dall’argentino. Ma potrebbe anche essere l’occasione di ritrovare due campioni giocare nella stessa competizione nazionale, con il duello Messi-Ronaldo che manca dalla stagione 2017-18 quando entrambi giocavano nella Liga spagnola con le maglie di Barcellona e Real Madrid.

L’ultimo scontro in campo internazionale, invece, risale al gennaio scorso, con la sfida amichevole tra Psg e il team all-stars del campionato d’Arabia Saudita (gara vinta dai francesi con un rocambolesco 5-4).