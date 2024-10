Al funerale di Lucia Salcone anche il marito Ciro Caliendo indagato per omicidio: la reazione dei presenti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La cattedrale di San Severo, nel Foggiano, è stata gremita sabato 5 ottobre da amici e familiari per dare l’ultimo saluto a Lucia Salcone, 47 anni, morta tragicamente in un incidente d’auto lo scorso 27 settembre. Tra la folla, è apparso il marito Ciro Caliendo, attualmente indagato per omicidio volontario.

Al funerale di Lucia Salcone anche il marito

Come riporta La Repubblica, la presenza di Caliendo ha suscitato reazioni contrastanti, sconcerto e sguardi perplessi tra i presenti. Il feretro è stato accolto da un lungo applauso, ma l’incredulità si è insinuata tra le mura della cattedrale.

L’incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia, è ancora avvolto da dubbi: la Fiat 500, sulla quale la coppia viaggiava, è finita fuori strada schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco.

Fonte foto: ANSA

Un uomo porge le condoglianze al marito della donna morta, Ciro Caliendo, indagato per omicidio volontario, durante i funerali della moglie Lucia Salcone a San Severo

Lucia, rimasta intrappolata tra le lamiere, è morta carbonizzata, mentre Caliendo è riuscito a salvarsi riportando ustioni alle mani e alle braccia.

Tuttavia, le incongruenze nel racconto del marito e i primi rilievi sul luogo dell’incidente hanno spinto la Procura ad aprire un’inchiesta, sospettando che la tragedia possa essere una messinscena orchestrata.

Il ricordo dell’amica

Il dolore e l’incredulità delle amiche di Lucia si sono manifestati attraverso gesti simbolici: palloncini bianchi portati all’interno della cattedrale, fatti volare al termine della cerimonia.

Gabriella, un’amica conosciuta durante il corso serale di ragioneria, la ricorda così: “Lucia era una donna meravigliosa, altruista, sempre con il sorriso. Studiava con impegno, voleva diplomarsi e costruire un futuro sereno. Non riesco a credere che non ci sia più”.

Ciro Caliendo è indagato per omicidio

Caliendo, imprenditore agricolo e presidente dimissionario della cooperativa ‘L’Antica Cantina’, è ora al centro delle indagini. Venerdì scorso è stata eseguita l’autopsia, che ha rilevato una ferita alla testa di difficile interpretazione: non è chiaro se sia stata causata dall’incidente o inferta prima.

Gli esami tossicologici e gli accertamenti tecnici sull’auto proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di fare piena luce sulla vicenda.