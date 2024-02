Al Bano fuori dal Festival di Sanremo 2024 accusa Amadeus: la rivelazione del cantante, "patti non rispettati"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Al Bano è uno dei grandi esclusi di Sanremo 2024 e la “colpa” sarebbe di Amadeus. Nel corso di un incontro con i fan, il cantautore pugliese ha infatti spiegato che avrebbe dovuto partecipare alla kermesse dopo la presenza dello scorso anno come ospite: “I patti erano quelli. Il signor Amadeus non li ha rispettati“, ha detto.

Al Bano contro Amadeus su Sanremo 2024

Come riferito dal Corriere della Sera, durante un incontro con i fan allo Spazio Conad di Curno (Bergamo), dove ha autografato le sue bottiglie di vino, Al Bano ha svelato il retroscena relativo al prossimo festival della canzone italiana.

“Ho partecipato come ospite d’onore“, ha raccontato, riferendosi alla sua presenza sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri nel 2023.

Fonte foto: ANSA Al Bano ospite di Mara Venier in una puntata di Domenica in

“L’anno dopo (quest’anno, il 2024) sarei dovuto essere in gara. Esibirsi come ospite è prestigioso, ma la competizione è un’altra cosa. I patti erano quelli. Il signor Amadeus non li ha rispettati”, ha aggiunto.

Il cantante pugliese ha dichiarato che non tiferà per nessuno perché non conosce i brani in gara. E conferma al Corriere che, nonostante la delusione, guarderà il festival.

“A Sanremo – ha detto – le canzoni sono il soggetto, gli artisti il complemento oggetto. I Maneskin hanno vinto per la canzone che hanno portato, ‘Zitti e buoni‘, così come altri”.

Fiorello sull’episodio a VivaRai2!

Nel frattempo, nel corso della prima puntata di febbraio di VivaRai2!, il conduttore Fiorello ha commentato con il suo solito umorismo la vicenda.

“Al Bano, escluso senza sentire la canzone. Sarebbe stato peggio se l’avesse escluso dopo aver sentito la canzone. Amadeus quando stima una persona non li prende a Sanremo, dice: ‘lo stimo troppo e non lo voglio sentire’. Perché se poi la canzone la sente e non gli piace, la prende”.

“Lui deve essere felice – ha proseguito lo showman, riferendosi al cantante – vuol dire che ti stima tanto. Tra l’altro Al Bano è uno che non gliela si fa: ho saputo che ha contatti con Mediaset, entrerà nel cast di Terra Amara“.

“Ha già comprato due basettoni da mettere e ieri è stato avvistato ad una scuola di turco. Sta imparando il turco e sarà il protagonista della puntata che andrà contro Sanremo!”, ha concluso ironicamente.

La polemica sul nome del nipote

Sempre Fiorello è stato al centro di una polemica tra la figlia di Albano, Romina (Carrisi-Power, da non confondere con la madre omonima). Lo showman siciliano ha infatti scherzato sul nome del figlio di lei, Axel Lupo, nato il 24 gennaio scorso.

“Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. È puro bullismo, non sano umorismo”, aveva attaccato Romina.

“Fiorello è cosi – ha invece commentato nonno Al Bano – se togli l’umorismo a Fiorello, non è più Fiorello. Di certo, mia figlia non è stata per nulla felice delle sue dichiarazioni”.