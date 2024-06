Al Bano difende la Russia di Vladimir Putin parlando della guerra: "Anni di pace, poi la violenza ucraina"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cantante Al Bano, ospite di Bianca Berlinguer a ‘È sempre Cartabianca’, è tornato a parlare della Russia di Vladimir Putin e della guerra in Ucraina.

Cosa ha detto Al Bano su Putin e la guerra tra Russia e Ucraina

Ospite della trasmissione Mediaset, Al Bano, sulla guerra tra Russia e Ucraina, ha detto: “Ero e sono preoccupato perché non riguarda più solo l’Ucraina, ma tutto il mondo. Quella guerra ce l’abbiamo anche noi, come riflesso, come eco. È anche nostra se non stiamo attenti. Mi hanno chiamato ancora a cantare in Russia, io non ci vado da quel momento là. Io ho conosciuto bene Putin, secondo me era l’uomo più occidentale della Russia. Qualcosa è cambiato e sappiamo anche perché…”.

“E cioè?” ha chiesto a quel punto la conduttrice Bianca Berlinguer. La risposta del cantante: “L’America, la Nato, anche quella lotta interna in Ucraina. Si sa che lì c’è la zona dell’Ucraina e la zona che la zarina Katerina regalò all’Ucraina e ci andarono i russi a vivere. Dopo tanta pace tra di loro, è iniziata la violenza degli ucraini contro i russi che ormai erano ucraini a tutti gli effetti. Queste cose sono sbagliate. La cosa più bella è creare armonia, se vogliamo vivere bene su questo mondo. Anche perché la vita è tanto breve. Quando penso a quelle mamme che hanno perso figli, in Ucraina e in Russia, penso: chi pagherà per quel dolore? La testa dovrebbe essere il miglior proiettile per creare la pace”.

Fonte foto: ANSA

Il commento di Al Bano sul G7 in Puglia

Nel corso di ‘È sempre Cartabianca’, Al Bano ha anche commentato il recente G7 in Puglia: “Ho dovuto per anni spiegare dove vivessi e sono contento che adesso sia arrivato il G7. Borgo Egnazia artificiale? Il materiale è buono. È un bel posto ed è un posto che merita di essere visto. In Puglia non c’è la possibilità per avere tutta la gente che c’era lì e per fortuna che c’era un posto così”.

Poi il cantante ha aggiunto: “Quello che mi stupisce è che non sono stato invitato, con tutta la pubblicità che ho fatto a quella regione. L’importante, però, è che in Puglia sia successo quello che sia successo”.

Il siparietto tra Mauro Corona e Al Bano a È sempre Cartabianca

Al Bano ha fatto il suo ingresso in studio a È sempre Cartabianca cantando e troncando il discorso di Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione.

Al termine del momento canoro, Bianca Berlinguer ha chiesto a Mauro Corona: “Contento di aver rivisto il tuo amico Al Bano?“. E lui: “Sono contentissimo“.