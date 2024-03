Akira Toriyama è morto a 68 anni, il papà di Dragon Ball e Arale si è spento per un ematoma subdurale

Il fumettista Akira Toriyama è morto a causa di un ematoma subdurale. Il creatore di Son Goku, Vegeta, Bulma, Freezer, Arale e di centinaia di altri personaggi entrati nell’immaginario collettivo si è spento a 68 anni. La notizia è stata resa nota dal suo team di produzione con un comunicato sul sito e su X.

Addio ad Akira Toriyama

Akira Toriyama lascia la moglie Nachi Mikami, sposata nel 1982, e due figli: un maschio nato nel 1987 e una femmina del 1990.

Oltre ad essere stato un mangaka dalla fervida immaginazione e dalla matita feconda, Akira Toriyama ha fatto anche diverse incursioni nel mondo dei videogiochi lavorando come character designer per famosi titoli come Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon. Oltre che, naturalmente, per tutta la serie di videogames tratti dalla saga di Dragon Ball.

Fonte foto: IPA

22 novembre 2018, un pallone con le fattezze di Goku in modalità “super saiyan ultra istinto” attraversa New York per la parata del Giorno del Ringraziamento.

Akira Toriyama è stato uno degli autori giapponesi che più di ogni altro hanno lasciato un’impronta nel panorama dei manga e degli anime: negli ultimi 40 anni milioni di ragazze e di ragazzi in tutto il mondo sono cresciuti con le sue storie e decine di artisti più giovani sono stati ispirati e influenzati dalla sua matita e dal suo estro.

Il suo stile immediatamente riconoscibile (fatto di nasi a punta, occhi grandi e capelli fluenti) ebbe a sua volta due fonti di ispirazione: Astro Boy di Osamu Tezuka e i cartoon Disney.

Il manga Dragon Ball, la sua creazione più famosa, ha venduto almeno 260 milioni di copie in tutto il mondo, senza contare gli adattamenti anime, i lungometraggi, il videogiochi e il merchandising.

L’ispirazione per Dragon Ball

L’ispirazione per la prima serie di Dragon Ball fu il romanzo “Il viaggio in Occidente”, classico della letteratura orientale scritto alla fine del 1500 da Wú Chéng’en. L’opera si rifà alla figura del monaco buddhista Xuánzàng. Son Goku era direttamente ispirato al potente e ribelle dio-scimmia Sun Wukong.

Cos’è l’ematoma subdurale

Come spiega il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, l’ematoma subdurale è una fuoriuscita di sangue dalla dura madre, la membrana che separa il cervello dal cranio.

L’annuncio della morte di Akira Toriyama

Sul profilo Dragon Ball official su X si legge l’addio commosso ad Akira Toriyama da parte dello staff di Bird Studio e Capsule Corporation Tokyo:

Siamo profondamente addolorati nell’informarvi che il creatore di manga Akira Toriyama è scomparso il 1° marzo a causa di un’emorragia subdurale acuta. Aveva 68 anni. È con grande rammarico che constatiamo che aveva ancora diversi lavori in fase di creazione, accolti con grande entusiasmo. Inoltre, avrebbe avuto molte altre cose da realizzare.

Tuttavia, ha lasciato al mondo molti manga e opere d’arte. Grazie al sostegno di tante persone in tutto il mondo, ha potuto continuare le sue attività creative per oltre 45 anni. Speriamo che il mondo creativo unico di Akira Toriyama continui ad essere amato da tutti per molto tempo ancora. Vi informiamo di questa triste notizia, con gratitudine per la gentilezza che gli avete dimostrato durante la vita.

I funerali si sono svolti in forma privata con la sua famiglia e pochi parenti. Seguendo il suo desiderio di tranquillità, vi informiamo rispettosamente che non accetteremo fiori, doni, visite, offerte e altro ancora. Inoltre, vi chiediamo di astenervi dal chiedere interviste alla famiglia.

I piani per un futuro evento commemorativo non sono ancora stati decisi. Vi faremo sapere quando saranno confermati.