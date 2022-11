Aiuti Quater e Ocean Viking, Meloni in conferenza contro la Francia: il duro affondo della premier

La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è intervenuta in conferenza stampa presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per commentare le nuove misure decise dal governo nell’ambito del Decreto Aiuti Quater. Tra gli argomenti affrontati dalla premier, anche il recente caso Ocean Viking.

Decreto Aiuti Quater: le nuove misure del governo

Giorgia Meloni ha presentato così il Decreto Aiuti: “La misura principale che è stata approvata è quella sull’energia. Abbiamo voluto dare un’immediata risposta alle famiglie e alle imprese sul costo delle bollette”.

La presidente del Consiglio ha annunciato la rateizzazione delle bollette per le aziende e lo stanziamento dei primi 9 miliardi di euro “destinati a dare una immediata risposta a famiglie e imprese per fronteggiare l’aumento dei costi delle bollette”.

Il governo ha poi esteso il fringe benefit, “che il datore può aggiungere in busta paga che è esentasse e che è una sorta di tredicesima detassata per aiutare i lavoratori a pagare le bollette”. Giorgia Meloni ha aggiunto: “È una misura importante”.

Inoltre, è stato prorogato il taglio delle accise sul carburante e il prezzo del gas per le famiglie fino al 10 gennaio 2023. La premier ha dichiarato in conferenza stampa: “Ci sono aiuti alle imprese per il caro bollette che riguardano la proroga del credito di imposta. Per i consumi di energia fino al 31 marzo 2023 consentiamo una rateizzazione degli aumenti rispetto all’anno precedente per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate e coperta da garanzia statale Sace”.

La presidente del Consiglio ha poi annunciato che è stato introdotto “un principio sui redditi medio bassi che saranno calcolati non in base al tradizionale Isee ma in base alla composizione del nucleo familiare”.

Fonte foto: ANSA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tetto del contante e Superbonus: le precisazioni di Giorgia Meloni

Sul tetto del contante, allineato alla media europea. Giorgia Meloni ha precisato: “Nell’Unione europea c’è una discussione perché nelle diverse nazioni ci sono misure molto diverse e questo crea disparità”.

Sul Superbonus, invece, ha dichiarato: “Pesa sulle casse dello Stato per 60 miliardi, creando un buco di 38 miliardi. Ne hanno beneficiato i redditi medio alti creando una distorsione e creando deresponsabilizzazione”.

L’attacco di Giorgia Meloni alla Francia

In conferenza stampa, Giorgia Meloni ha parlato della reazione “aggressiva” del governo francese sul caso migranti, definita “incomprensibile e ingiustificata”.

Commentando l’attracco della Ocean Viking in Francia, la presidente del Consiglio ha detto: “Io credo che valga la pena mettere insieme due numeri: la nave Ong Ocean Viking che oggi attracca in Francia è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in Francia con 230 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura nei confronti dell’Italia che ha fatto entrare quasi 90mila emigranti”. La stessa Giorgia Meloni ha fatto poi presente che “non è scritto da nessuna parte che l’unico porto sicuro di tutto il Mediterraneo sia l’Italia“.

Ancora Giorgia Meloni: “La richiesta di isolamento dell’Italia tradisce una dinamica Ue curiosa. Si parla di solidarietà e condivisione… Voglio sperare che non accada, non sarebbe intelligente e penso sia meglio isolare gli scafisti“.