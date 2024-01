Vincitori Golden Globe 2024, Io Capitano di Matteo Garrone a bocca asciutta: i premi, da Oppenheimer a Barbie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono Oppenheimer e Succession i grandi vincitori dell’81esima edizione dei Golden Globe Awards. Il film di Christopher Nolan conquista cinque statuette, tra cui quella per il miglior film drammatico, quattro per la serie tv di Hbo. Delusione per l’Italia, resta a bocca asciutta Io Capitano di Matteo Garrone. Ecco tutti i vincitori dei Golden Globe 2024.

Golden Globe 2024, tutti i vincitori

Nella serata di domenica 7 gennaio si è svolta l’81esima edizione dei Golden Globe Awards. La cerimonia di premiazione dei migliori film e serie tv dell’anno si è tenuta al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, condotta da Jo Koy.

L’evento ha visto riuniti i grandi protagonisti del piccolo e grande schermo. Dati per grandi favoriti alla vigilia, con nove e otto candidature a testa, Barbie e Oppenheimer hanno rispettato solo in parte le aspettative.

Fonte foto: ANSA Lily Gladstone, premiata come migliore attrice in un film drammatico per Killers of the Flower Moon

L’opera di Nolan ha fatto incetta di premi, cinque, tra cui miglior film drammatico e miglior regista, mentre il film con protagonista Margot Robbie si è dovuta accontentare di due statuine. A sorprendere è la vittoria di Povere creature di Yorgos Lanthimos nella categoria miglior commedia.

Per quanto riguarda i migliori attori e le migliori attrici protagoniste trionfano Cillian Murphy e Lily Gladstone nelle categorie film drammatico e Paul Giamatti ed Emma Stone nel genere commedia.

Pe quanto riguarda le serie tv, fanno incetta di premi Succession, quattro statuette tra cui miglior serie drammatica, e The Bear, miglior serie comedy.

Nessun premio per Matteo Garrone

L’Italia resta a bocca asciutta ai Golden Globe 2024: nessun premio per Io Capitano di Matteo Garrone, Leone d’Argento al festival di Venezia.

Nella categoria miglior film in lingua non inglese vince Anatomia di una caduta di Justine Triet, già Palma d’oro a Cannes.

Golden Globe 2024, i vincitori nelle categorie film

Ecco tutti i vincitori dei Golden Globe Awards 2024 nelle categorie dedicate ai film:

Miglior film drammatico: Oppenheimer

Miglior film commedia o musicale: Povere creature

Miglior film non in lingua inglese: Anatomia di una caduta

Miglior film d’animazione: Il ragazzo e L’Airone

Miglior blockbuster: Barbie

Miglior regista: Christopher Nolan – Oppenheimer

– Oppenheimer Migliore sceneggiatura: Justine Triet, Arthur Harari – Anatomia di una caduta

Miglior attore in un film drammatico: Cillian Murphy – Oppenheimer

– Oppenheimer Migliore attrice in un film drammatico: Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

– Killers of the Flower Moon Miglior attore in un film commedia o musical: Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita

– The Holdovers – Lezioni di vita Migliore attrice in un film commedia o musicale: Emma Stone – Povere creature

– Povere creature Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr . – Oppenheimer

. – Oppenheimer Migliore attrice non protagonista: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita

– The Holdovers – Lezioni di vita Migliore colonna sonora originale: Ludwig Göransson – Oppenheimer

Migliore canzone originale: Barbie – What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas

Fonte foto: ANSA Matthew Macfayden, Sarah Snook e Kieran Culkin premiati per la serie tv Succession

Golden Globe 2024, i vincitori nelle categorie tv

Di seguito tutti i vincitori dei Golden Globe Awards 2024 nelle categorie dedicate alla tv:

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior serie commedia o musicale: The Bear

Miglior mini-serie o film per la televisione: Beef

Miglior attore in una serie drammatica: Kieran Culkin – Succession

– Succession Miglior attrice in una serie drammatica: Sarah Snook – Succession

– Succession Miglior attore in una serie commedia o musicale: Jeremy Allen White – The Bear

– The Bear Miglior attrice in una serie commedia o musicale: Ayo Edebiri – The Bear

– The Bear Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione: Steven Yeun – Beef

– Beef Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione: Ali Wong – Beef

– Beef Miglior attore non protagonista in una serie: Matthew Macfadyen – Succession

– Succession Miglior attrice non protagonista in una serie: Elizabeth Debicki – The Crown

– Miglior stand-up comico: Ricky Gervais – Ricky Gervais: Armageddon