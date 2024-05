Agricoltore si ribalta col trattore a Villagrappa vicino a Forlì: vigili del fuoco lo estraggono dalla cabina

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro incidente sul lavoro. Venerdì 24 maggio, in via Ossi, a Villagrappa (frazione di Forlì), un agricoltore è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con il trattore che stava guidando.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18 per cause in fase d’accertamento. Sul posto sono giunti i carabinieri a cui spetterà chiarire la precisa dinamica della vicenda.

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del mezzo sul quale si trovava, finendo ruote all’aria.

L’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso

Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro.

Tramite attrezzature pneumatiche di sollevamento sono riusciti a estrarre l’agricoltore rimasto incastrato sotto la cabina del trattore.

L’uomo, dopo che è stato fatto uscire dalla macchina agricola, è stato affidato al personale di Romagna Soccorso (intervenuto anche con elisoccorso) e trasportato in ospedale per le cure del caso.

La tragedia avvenuta a Fontanellato

Trattasi dell’ennesimo incidente in ambito agricolo. Soltanto pochi mesi fa si è verificata una tragedia mortale nelle campagne di Fontanellato, in provincia di Parma.

Un uomo di 48 anni è deceduto mentre era impegnato in alcuni lavori presso l’azienda agricola di famiglia.

L’agricoltore è rimasto schiacciato fra il trattore e un rimorchio a questo vincolato.