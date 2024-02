Agguato a Lentini contro un sorvegliato speciale: ucciso in pieno giorno, il killer lo aspettava in casa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Agguato in stile mafioso nella città di Lentini, in Sicilia. Sebastiano Palermo, ex sorvegliato speciale di 38 anni, è stato freddato a colpi di pistola mentre rientrava nella propria abitazione. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno, attorno alle 11 della mattina di domenica 18 febbraio.

È stato ucciso a Lentini, in via Novara, nel quartiere di San Paolo, nel centro storico della città siciliana, Sebastiano Palermo.

L’uomo aveva 38 anni ed era un ex sorvegliato speciale.

L'omicidio è avvenuto nel centro storico di Lentini, in provincia di Siracusa

L’omicidio è avvenuto di fronte all’abitazione della vittima, colpito da colpi di pistola al viso dopo aver varcato il portone di casa.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che hanno svolto le prime analisi sulla scena del crimine.

Raccolte le prime testimonianze, al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi della scena del crimine.

Agguato in stile mafioso

Il killer, forse aiutato da un complice, ha aspettato la vittima sotto la sua abitazione, esplodendo uno o più colpi appena l’uomo ha varcato la soglia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’assassino ha agito in pieno stile mafioso.

Le indagini coordinate dai magistrati della Procura aretusea stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita di Sebastiano Palermo.

A tal proposito saranno ascoltati anche i familiari della vittima.

Non si esclude la pista di un possibile regolamento di conti.

Cosa significa sorvegliato speciale?

Sebastiano Palermo era un sorvegliato speciale, una persona, cioè, indiziata o sospettata di aver commesso un crimine, senza essere necessariamente già stato rinviato a giudizio.

La sorveglianza speciale si applica a coloro già raggiunti dall’avviso orale del questore di cambiare condotta e stile di vita, ma non che tale invito non lo hanno accolto.

Misura di prevenzione personale, la sorveglianza speciale consiste in una serie di prescrizioni da rispettare per dimostrare un reale cambiamento di vita.

Ad esempio, il sorvegliato speciale è tenuto a cercare un lavoro stabile, fissare una dimora, non allontanarsi dal Comune senza avvisare le autorità, non detenere armi e non frequentare pregiudicati.