Agguato a colpi di pistola a Foggia nel rione Candelaro: ferito 49enne ai domiciliari, colpito anche lo zio

Episodio di violenza a Foggia, dove nella serata di domenica 6 ottobre un uomo è stato vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco. Un’altra persona, parente della vittima principale, era in sua compagnia ed è stata a sua volta ferita dagli spari. I carabinieri sono intervenuti prontamente sulla scena, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Un’ambulanza del 118 è giunta sul posto per prestare soccorso ai feriti.

Spari al Rione Candelaro a Foggia

L’eco di almeno tre spari, intorno alle 21 di domenica, ha causato immediata preoccupazione ai residenti del Rione Candelaro, che dopo l’accaduto hanno allertato le forze dell’ordine.

L’agguato si è verificato per l’esattezza in piazza Caldarazzo a Foggia. Qui si trova l’abitazione dove attualmente l’obiettivo principale, un uomo di 49 anni, si trova agli arresti domiciliari.

Fonte foto: Tuttocittà

L’agguato è avvenuto in piazza Caldarazzo nel Rione Candelaro a Foggia

L’uomo, la cui identità rimane ancora non conosciuta, in base ai primi riscontri avrebbe subito ferite da arma da fuoco, presumibilmente agli arti inferiori, a causa di un attacco a colpi d’arma da fuoco.

Feriti zio e nipote agli arresti domiciliari

Secondo la prima ricostruzione, l’imboscata armata sarebbe avvenuta sull’uscio dell’abitazione in cui il 49enne sta scontando la sua pena detentiva.

L’attacco non ha risparmiato nemmeno la persona che si trovava con lui in quel momento, uno zio di 69 anni, a sua volta raggiunto da alcuni dei numerosi colpi di pistola esplosi.

Le vittime non sono in pericolo di vita

La serie di proiettili ha lasciato entrambi gli uomini feriti, seppur apparentemente non in modo critico per la loro sopravvivenza, in base a quanto trapelato dopo l’intervento degli operatori sanitari sul posto.

Le forze dell’ordine, prontamente intervenute, stanno ora tessendo la trama degli eventi. Le prime indicazioni suggeriscono che l’aggressione sia avvenuta sulla soglia dell’abitazione, ma le motivazioni sono al momento ignote, così come l’identità della persona o delle persone responsabili per l’agguato.

La questione sicurezza a Foggia

La recente classifica stilata da Il Sole 24 Ore sull’indice di criminalità in Italia rivela una situazione preoccupante per Foggia. Il capoluogo dauno si posiziona al 23° posto nella classifica generale nazionale, emergendo tristemente come la città più problematica in Puglia sotto il profilo della sicurezza.

Foggia si distingue negativamente per una serie di reati gravi. La città occupa posizioni allarmanti per omicidi, tentati omicidi e incendi, collocandosi al quarto posto nazionale.

A preoccupare ci sono anche le posizioni relative agli omicidi colposi e preterintenzionali, rispettivamente al quinto e sesto posto. Non meno rilevante è il decimo posto per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.