Agguato a colpi di pistola a Canicattì: 24enne gambizzato mentre è in coda all'autolavaggio

Sparatoria a Canicattì. Un ragazzo di 24 anni è stato colpito da due proiettili mentre aspettava in coda all’autolavaggio. I colpi sparati da un’auto che poi si è data alla fuga. Il giovane è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita.

L’agguato di Canicattì

Nella tarda mattinata di oggi, nel centro di Canicattì, in provincia di Agrigento, si è verificata una sparatoria nella quale è rimasto coinvolto un ragazzo di 24 anni incensurato.

Il giovane stava aspettando il proprio turno in coda ad un autolavaggio, quando un’altra auto gli si è avvicinata, e ha abbassato il finestrino rivolto nella sua direzione.

Canicattì, dove è avvenuto l’agguato al 24enne

Abbassatosi il vetro, il passeggero ha sfoderato una pistola dalla quale ha esploso sette colpi nella direzione della vittima. Soltanto due però lo hanno raggiunto.

I reati in Italia

I reati in Italia sono da anni in continuo calo. Una statistica che ha reso il nostro Paese tra i più sicuri d’Europa. Il 2022 però, su scala annuale, ha fatto eccezione.

A causa delle restrizioni imposte nel 2021 a causa del lockdown, si erano verificate diverse anomalie statistiche, tra cui un netto calo dei reati, anche se minore rispetto a quello del 2020.

Di conseguenza lo scorso anno, omicidi, furti e rapine sono tornati ad aumentare rientrando nei parametri degli anni pre pandemici.

Anche i tentati omicidi, come quello commesso a Canicattì ai danni di un 24enne, sono stati registrati in aumento, con +61% sul 2021.

Diminuiti invece, i reati in ambito familiare, proprio per il minor tempo passato dagli italiani chiusi in casa.

Come sta il ragazzo aggredito

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, e il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove il personale medico gli ha prestato le cure necessarie.

I proiettili esplosi dall’auto hanno raggiunto il 24enne ad entrambe le gambe, e quindi riportava ferite sia alla tibia sinistra che alla coscia destra.

I carabinieri indagano sull’accaduto con l’ipotesi di reato di tentato omicidio stando a quanto riporta il sito internet del quotidiano ‘La Repubblica’, e stanno setacciando il paese per trovare l’auto dalla quale provenivano i colpi.