Aggressione omofoba a Roma, identificati i quattro che hanno picchiato la coppia di ragazzi: verso il processo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il video denuncia dell’aggressione alla coppia gay fuori da un locale LGBTQIA+ ha portato ben presto all’identificazione dei quattro aggressori. Come ben evidente in video, sono tre uomini e una donna. L’aggressione sarà giudicata solo come tale, senza il riconoscimento della natura del crimine, ovvero il crimine d’odio omofobico.

Omofobia: violenza a Roma

Gay Help Line ha denunciato la violenta aggressione subita da due giovani a Roma. Questi, una coppia in uscita da un locale, è stata presa di mira perché si tenevano per mano.

L’aggressione è avvenuta quattro contro due, con la coppia che cerca di non reagire e gli aggressori che senza tregua proseguono con calci e pugni anche in zone delicate te, come testa e schiena.

Fonte foto: ANSA Frame dell’aggressione omofobia a coppia gay (Roma)

Nel video è ripresa anche una ragazza, che insieme ad altri tre, è tra le autrici della violenza e cerca di bloccare a terra le vittime con il proprio corpo.

Identificati gli aggressori

I carabinieri sono riusciti a identificare i quattro autori dell’aggressione. Grazie al video denuncia di Gay Help Line, diventato virale, sono arrivate numerose segnalazioni che hanno permesso agli inquirenti di identificare i quattro violenti.

Alessandra Rossi, coordinatrice di Gay Help Line, ha spiegato che altre testimonianze potrebbero essere utili per chiarire le dinamiche e le responsabilità individuali.

Intanto i quattro riconosciuti dai video sono stati identificati dalle forze dell’ordine. Risultano essere tutti ventenni e incensurati.

Ddl Zan: a processo senza crimine d’odio

Al momento del processo, per i quattro aggressori non risulterà il crimine d’odio omofobico.

Con la bocciatura del ddl Zan, per il quale l’aula si è alzata e ha applaudito, il reato della scorsa settimana non sarà inserito nel sistema di monitoraggio per gli episodi omolesbobiatransfobici.

Sarà quindi possibile punire i responsabili zolo per l’aggressione, senza riconoscere le motivazioni dietro al gesto, che sono chiaramente di natura omofobica.