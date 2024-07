Aggressione col machete a Vicenza mentre va al lavoro, 41enne ferito in gravi condizioni e caccia all'uomo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Montebello Vicentino, vicino Vicenza. Un uomo di 41 anni di origine indiana è stato aggredito con un machete mentre si recava al lavoro. Le sue condizioni sono molto gravi e attualmente è ricoverato in ospedale. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono impegnate in una caccia all’uomo per rintracciare l’aggressore.

Aggressione con un machete

L’aggressione è avvenuta lunedì mattina, 15 luglio, poco prima delle 7, davanti alla CMI di Montebello Vicentino. La vittima, un uomo di 41 anni, si stava recando al lavoro in bicicletta.

Arrivato davanti all’azienda CMI in via Lungo Chiampo, è stato aggredito da un individuo armato di machete, che ha iniziato a minacciarlo con insulti per poi colpirlo ripetutamente con la grossa arma da taglio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore ha attaccato la vittima senza un motivo apparente. Solo l’intervento tempestivo del titolare dell’azienda ha impedito che la situazione degenerasse fino all’epilogo più drammatico. Il titolare è infatti riuscito a separare i due uomini e ha assistito il ferito, mentre l’aggressore è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

Ferito in gravi condizioni

La vittima, colpita da diverse coltellate, è stata prontamente soccorsa e trasportata in gravi condizioni all‘ospedale San Bortolo di Vicenza.

Attualmente, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarlo.

È caccia all’uomo

Immediatamente dopo l’aggressione, i carabinieri di Montebello Vicentino sono intervenuti sul posto e hanno avviato una caccia all’uomo per rintracciare il responsabile. L’aggressore, la cui identità rimane sconosciuta, è riuscito a scappare dopo l’attacco.

Le forze dell’ordine stanno battendo tutta l’area del Vicentino nella speranza di catturarlo. Al momento, non sono chiari i motivi che hanno spinto l’aggressore a compiere un gesto così violento.

Le indagini sono in corso per capire il movente e raccogliere ulteriori informazioni che possano aiutare nella cattura del colpevole.