Aggredito ad Altopascio con un pugno in faccia: 75enne muore dopo 10 giorni di agonia, caccia all'aggressore

Non ce l’ha fatta l‘uomo di 75 anni aggredito brutalmente ad Altopascio, in provincia di Lucca, lo scorso 6 agosto 2023. L’anziano, infatti, è morto a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a un pugno che lo aveva colpito in pieno volto al termine di una discussione con un giovane.

Morto dopo l’agonia

Dieci giorni di agonia all’ospedale Cisanello di Pisa, poi il triste epilogo. È morto il 75enne Luigi Pulcini, l’uomo aggredito lo scorso 6 agosto davanti a un bar di Altopascio.

Fatali i traumi riportati in seguito al violento pugno al volto, con l’anziano che era stato subito soccorso e ricoverato in gravi condizioni. Immediato anche l’intervento chirurgico, poiché l’uomo era arrivato in struttura con un brutto trauma cranico e una vasta emorragia cerebrale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Ma dopo 10 giorni di degenza i traumi cranico-facciali subiti e le conseguenze dell’aggressione sono state fatali. L’uomo è quindi deceduto in ospedale dove, nelle ultime ore, le sue condizioni si erano aggravate.

L’aggressione al bar

Pulcini, secondo quanto si apprende, era rimasto vittima di una brutale aggressione in un bar di Altopascio nata per futili motivi. Pare, infatti, che il 75enne fosse stato accusato da un giovane di aver dato un’occhiata di troppo alla sua ragazza.

Il giovane ha quindi aggredito l’anziano, poco dopo le 10 del mattino di domenica 6 agosto, colpendolo violentemente con un pugno in faccia. Poi si è dato alla fuga e oggi è ricercato per omicidio volontario.

Caccia all’aggressore

Del ragazzo, come detto, si sono perse le tracce subito dopo l’aggressione. I carabinieri lo stanno cercando ormai da diversi giorni, ma di lui non si hanno notizie.

Negli scorsi giorni alla caserma di Altopascio si è presentato un 30enne che si è autoaccusato, ma gli inquirenti della procura di Lucca, che coordinano l’inchiesta, non credono alla sua versione e si sono convinti che stia invece tentando di coprire il vero responsabile.

Gli uomini dell’arma sono quindi al lavoro per cercare di rintracciarlo. Per cercare di restringere sempre più il campo delle ricerche, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la fuga dall’aggressore.