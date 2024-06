Aggredito 47enne dopo la lite in strada: calci, pugni e un morso al naso, identificati tre fratelli a Milano

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Tre fratelli, tra cui una ragazza, hanno aggredito a calci e pugni a Milano un 47enne dopo una lite per motivi stradali nella giornata di ieri, sabato 8 giugno. Il pestaggio si è verificato in zona Porta Romana, dove appena sceso dall’auto l’uomo si è visto spruzzare in faccia dello spray al peperoncino, per poi essere colpito a calci e pugni nello stomaco, con anche un morso al naso. I tre sono stati identificati e denunciati.

A Milano 47enne aggredito da tre fratelli per motivi stradali in zona Porta Romana

In zona Porta Romana, a Milano, nella giornata di ieri sabato 8 giugno un 47enne è stato aggredito da un gruppo di tre fratelli, tra cui una ragazza.

Il pestaggio, verificatosi in via Calabiana, ha avuto luogo dopo una lite per motivi stradali in prossimità di un attraversamento pedonale.

“Stavo uscendo dalla strada con la macchina, ero con le ruote posteriori sulle strisce pedonali”, ha raccontato l’uomo, Gino Izzo, all’agenzia ANSA. “Uno dei tre ragazzi ha tirato un calcio alla macchina e mi ha insultato perché non mi ero fermato prima delle strisce”.

La lite in strada

Gino Izzo, vittima del pestaggio di ieri in via Calabiana, nella zona di Porta Romana a Milano, ha poi ricordato i momenti successivi all’inizio della lite in strada con i ragazzi.

Izzo spiega di essere sceso dall’auto dopo il calcio e gli insulti, quando subito dopo “uno di loro mi ha spruzzato in faccia lo spray al peperoncino e ci siamo spintonati”.

Mentre qualcuno, estraneo, gli diceva persino di lasciarli stare in quanto ragazzi, il 47enne ha continuato la discussione chiedendo spiegazioni sullo spray, ma “a quel punto ci siamo azzuffati nuovamente e sono finito a terra”.

Il pestaggio con calci, pugni e un morso al naso

Ed è lì che ha avuto inizio il pestaggio di Izzo, ora ricoverato in ospedale per sospetto trauma cranico e frattura alle costole: “Sono stato colpito a calci e pugni, soprattutto dalla ragazza nello stomaco”.

Una violenza inaudita, quindi, che oltre all’uso delle mani e dei piedi ha visto uno degli aggressori avventarsi sulla vittima con i denti: “Uno dei due ragazzi”, spiega infatti l’uomo, “mi ha morsicato il naso“.

A chiamare la polizia una persona che aveva ripreso la scena, con gli agenti che sono immediatamente intervenuti sul posto identificando e denunciando i tre giovani.

Pochi giorni fa a Milano una baby gang aveva assaltato un’auto con calci e pugni alle Colonne di San Lorenzo, portandola allo scontro con altri mezzi parcheggiati.