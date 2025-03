Aggrediti militanti di FdI e Lega a Mori vicino Trento: botte e insulti, gazebo devastato e un uomo ferito

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Aggressione nei confronti di alcuni militanti di Lega e Fratelli d’Italia mentre veniva allestito un gazebo a Mori, in provincia di Trento. Mentre stava per essere preparato il punto di informazione in vista delle elezioni comunali del 4 maggio, un uomo di mezza età di origine straniera ha creato il panico, lanciando insulti e ferendo anche un militante del Carroccio presente sul posto.

Trento, militante della Lega picchiato e gazebo di Fratelli d’Italia distrutto

L’episodio si è verificato lungo la mattinata di sabato 8 marzo. A raccontare quel che è successo, tramite una nota, sono state la deputata della Lega Vanessa Cattoi e la segretaria della Lega di Mori Silvana Scarabello.

“Questa mattina (8 marzo, ndr), intorno alle ore 9,25, durante una raccolta firme da parte della Lega a sostegno delle forze dell’ordine, un grave episodio di violenza si è verificato in pieno centro a Mori”, riferiscono le due esponenti del Carroccio.

“Un uomo di mezza età e di origine straniera – prosegue il comunicato – ha improvvisamente fermato la sua auto in mezzo alla strada, lasciando la portiera aperta e si è scagliato contro il nostro gazebo inveendo con insulti, gridando ripetutamente “assassini, assassini“”.

“Nonostante i tentativi dei presenti di calmarlo – continua la nota – l’uomo ha afferrato un cartello elettorale in plastica della Lega e lo ha violentemente scagliato sulla testa di un nostro militante, Mario Fiorini, provocandogli una ferita lacero-contusa di 12 centimetri sopra l’orecchio sinistro”.

Fiorini è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Rovereto. A quel punto i militanti di Fratelli d’Italia sono intervenuti cercando di riportare la calma ma “l’uomo di tutta risposta ha preso un altro cartello elettorale e lo ha distrutto, per poi dirigersi verso il gazebo di Fratelli d’Italia, che ha ribaltato e danneggiato”.

I militanti presenti hanno chiamato il 112 e nel mentre hanno provato ad arginare la furia dell’individuo che, dopo aver seminato il panico, si è allontanato.

“L’uomo è stato individuato dai Carabinieri all’interno di un bar nelle vicinanze, dove è stato fermato, conclude la nota.

Fratelli d’Italia: “Questo è l’effetto dell’aggressività dell’opposizione”

“Esprimo tutto il mio sconcerto e la forte preoccupazione per l’aggressione subita dai nostri militanti di Fratelli d’Italia durante un’ordinaria attività di informazione con l’allestimento di un gazebo a Mori, in provincia di Trento”. Così il deputato Alessandro Urzì, coordinatore di Fratelli d’Italia in Trentino-Alto Adige.

Fonte foto: ANSA

Urzì ha dichiarato che la “struttura è stata devastata in modo preordinato da un soggetto arrestato poi dai carabinieri. Esprimo solidarietà anche al militante della Lega che ha subito nella stessa circostanza un’aggressione anche fisica”.

Secondo il deputato “questi atti di intolleranza politica sono l’effetto indiretto della aggressività dell’opposizione politica a livello nazionale contro il governo Meloni, cieca anche di fronte ai risultati in termini di autorevolezza del nostro Paese a livello internazionale e di recupero della stabilità politica ed economica”.

Lega: “Preoccupazioni sulla sicurezza pubblica”

I rappresentati della Lega hanno sostenuto che un simile episodio “solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza pubblica, in particolare considerando che un evento simile, se fosse accaduto il giovedì, giorno di mercato, alla presenza di famiglie e bambini, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi”.