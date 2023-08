Aggredita dal marito a Ikea chiude aiuto al personale con il gesto della mano e lo fa arrestare a Catania

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una donna ha fatto arrestare il marito chiedendo aiuto a una dipendente dell’Ikea. È la storia che arriva da Catania, dove una donna di 48 anni ha rivolto una richiesta di soccorso al personale del noto centro commerciale utilizzando il gesto ‘Signal for help‘. Si tratta del segnale fatto con le dita della mano da una donna vittima di violenza che cerca aiuto. In questo caso il gesto è stato colto da una dipendente del negozio che ha allertato le forze dell’ordine.

Il gesto ‘Signal for help’ per segnalare la violenza

La donna si trovava all’interno del centro commerciale Ikea di Catania con il marito di 32 anni e il figlio minorenne.

Insieme stavano facendo acquisti per la casa quando la 48enne si è rivolta a una dipendente del negozio mostrandole il gesto con la mano.

Fonte foto: 123RF Il gesto ‘Signal for Help’ utilizzato dalle donne vittime di violenza per chiedere aiuto

Il gesto è riconosciuto come una convenzionale richiesta di aiuto da parte di donne vittime di violenza che in modo silenzioso e discreto hanno la possibilità di segnalare un abuso anche a un perfetto sconosciuto come un cameriere, un fattorino o un commesso.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Il gesto del ‘Signal for help‘ si fa aprendo la mano, tenendo il pollice piegato sul palmo e le dita che vanno a chiudersi su di esso.

È in questo modo che la 48enne ha rivolto una richiesta d’aiuto a una dipendente dell’Ikea che ha subito colto il segnale allertando i carabinieri.

Gli agenti hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti visionando le telecamere del negozio e ascoltando alcuni testimoni.

Dalle immagini sono emersi chiari atteggiamenti di violenza che hanno fatto scattare le manette per il marito 32enne.

L’aggressione verbale e fisica nel negozio Ikea

Dai filmati disponibili, i carabinieri avrebbero accertato come l’uomo si sia innervosito semplicemente perché la moglie ha acquistato un mobile ingombrante e difficilmente trasportabile.

Il 32enne, quindi, avrebbe prima aggredito verbalmente la donna e poi l’avrebbe anche strattonata afferrandola per i capelli. Tutte scene e circostanze che sarebbero state confermate da alcuni testimoni.

Gli accertamenti hanno consentito di arrestare l’uomo e trasportarlo nel carcere di piazza Lanza a Catania per maltrattamenti in famiglia.

Dai racconti della donna, inoltre, sarebbe emerso che l’uomo era già stato denunciato. Ma la moglie sarebbe poi stata convinta a cambiare idea e ritirare la denuncia.