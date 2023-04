Aggredisce l'ex e la sorella a martellate e si suicida ad Arco a 43 anni: in terapia intensiva le due donne

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una duplice e violenta aggressione ai danni di due sorelle. Poi il suicidio. È accaduto nella notte tra il 5 e il 6 aprile a Vignole di Arco, in provincia di Trento, dove un uomo di 43 anni avrebbe aggredito a martellate la sua ex compagna e la sorella di lei per poi suicidarsi. Le vittime al momento sono ricoverate all’ospedale di Trento in terapia intensiva. La loro prognosi resta riservata.

La duplice aggressione a Vignole di Arco

L’uomo di 43 anni avrebbe utilizzato un martello per colpire le due donne. Si tratta della sua ex compagna di 55 anni e della sorella dell’ex di 56 anni.

Il fatto è avvenuto nella notte. Erano le prime ore del 6 aprile, infatti, quando l’uomo avrebbe aggredito le due sorelle. L’allarme, invece, sarebbe scattato intorno alle 4.40.

Fonte foto: Tuttocittà.it La frazione di Arco, in provincia di Trento, dove si è consumata la duplice aggressione

Il tutto si è consumato a Vignole, piccola frazione di Arco non distante dal lago di Garda. Lì, dopo aver aggredito con un martello le due sorelle, l’uomo di 43 anni si è tolto la vita.

Le indagini e il ricovero in ospedale

Al momento non ci sono molti dettagli sulla tragedia di Vignole di Arco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda.

Le indagini dovranno fare chiarezza sulla dinamica dell’aggressione e confermare il successivo suicidio del 43enne.

Intanto, le due donne sono ricoverate all’ospedale Santa Chiara di Trento dove sono state trasportate d’urgenza in elicottero. Entrambe sono nel reparto di terapia intensiva, ma la loro prognosi è riservata.

Suicidio e doppio femminicidio di Vicenza

Sembra che una delle due sorelle sia in condizioni molto critiche. Ad ogni modo, saranno le indagini a fare luce sul tentato duplice omicidio e sul successivo suicidio.

Una vicenda analoga si è consumata a giugno 2022: a Vicenza un uomo ha ucciso due donne per poi togliersi la vita in auto.

In quel caso il duplice femminicidio è avvenuto per mezzo di una pistola con cui l’uomo ha prima ammazzato la sua ex compagna in strada e poi ha ucciso anche la donna con cui stava tentando la fuga in auto.

Sempre in quell’auto anche lui è stato ritrovato senza vita dalle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, si è suicidato.