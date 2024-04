Aggiornamento graduatorie GPS 2024 per le supplenze, verso l'ordinanza del Ministero: le novità rese note

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il processo di aggiornamento delle GPS 2024, le Graduatorie provinciali per le supplenze degli insegnanti, va verso le battute finali: è atteso per mercoledì 3 aprile alle 11:00 il tavolo tecnico fra le sigle sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’ordinanza ministeriale arriverà in seguito, presumibilmente entro breve.

Supplenze scuola, aggiornamento graduatorie GPS 2024

La data esatta relativamente all’uscita dell’ordinanza ministeriale ancora non c’è. Il ministro Giuseppe Valditara ha tuttavia reso noto di voler procedere al più presto possibile con l’aggiornamento delle graduatorie per agevolare il lavoro degli uffici che riceveranno la mole di domande degli aspiranti docenti.

Intanto le principali novità previste dalla nuova domanda sono già state comunicate nell’ultima informativa.

Requisiti GPS 2024 scuola primaria e dell’infanzia

Nella scuola primaria e dell’infanzia, viene confermato il requisito dell’abilitazione per l’accesso alla prima fascia. Si potranno inserire in seconda fascia anche gli studenti di Scienze della Formazione Primaria a partire dal terzo anno di corso che abbiano conseguito almeno 150 CFU.

È stata aggiunta una specifica graduatoria per Educazione Motoria alla scuola primaria (EEMM);

Requisiti GPS 2024 scuola secondaria

Per la scuola secondaria, prima fascia, il requisito è quello dell’abilitazione. Requisito confermato anche per gli ITP (Insegnante Tecnico Pratico).

In seconda fascia viene richiesto il titolo di studio più i CFU stabiliti dalla normativa per l’accesso alle classi di concorso. Agli ITP viene richiesto il diploma.

Docenti di sostegno

Per il sostegno in prima fascia viene richiesto il requisito della specializzazione; in seconda fascia servono tre annualità di servizio nel ruolo.

Abilitandi o specializzandi nel sostegno possono iscriversi nella prima fascia con riserva. Abilitazione e specializzazione vanno conseguite entro il 30 giugno, con l’effetto di sciogliere la riserva a luglio. L’indicazione è contenuta nell’ultima bozza di ordinanza e occorre vedere se vi sarà conferma.

Che succede a chi non aggiorna le Graduatorie GPS 2024-2026

Chi si sia già iscritto nelle precedenti GPS, qualora non abbia aggiornato la propria posizione, rimarrà in elenco con lo stesso punteggio del 2022. L’aggiornamento è obbligatorio in caso di aggiornamento titoli di riserva e preferenza.

Gps e inserimento delle 20 scuole

I candidati dovranno selezionare 20 scuole per ogni classe di concorso a cui intendono iscriversi.

Altre novità

Introdotta la riserva del 15% per chi ha svolto il servizio civile universale senza demerito; in prima fascia sarà possibile sostituire il titolo di accesso con una abilitazione più conveniente.

Introdotta la possibilità di visualizzare una ipotesi di valutazione del punteggio al termine della procedura. Sarà poi l’ufficio scolastico provinciale destinatario della domanda a dover confermare o modificare il contenuto dell’istanza.