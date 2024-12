Agenzia delle Entrate senza Ruffini, il presidente si dimette e accusa il Governo: "Additati come estorsori"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha deciso di lasciare il proprio incarico. Le dimissioni sono ormai ufficiali: Ruffini ha già avuto modo di comunicare le sue intenzioni al Ministro Giorgetti. Duro l’attacco del direttore uscente che, alla stampa, ha dichiarato di non aver mai visto i funzionari pubblici “additati come estorsori di un pizzo di Stato”.

Agenzia delle Entrate, il direttore si dimette

Come confermato durante un’intervista per Il Corriere, Ernesto Maria Ruffini ha deciso di rassegnare le dimissioni come direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ruffini ha già avvertito il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, con cui ha avuto un incontro mercoledì 11 dicembre proprio al fine di comunicare le sue intenzioni.

In questo modo, si potranno avviare le procedure per nominare un successore alla guida dell’Agenzia.

Interrogato sulla possibilità di scendere in campo come politico, Ruffini ha subito smentito.

“Torno a fare l’avvocato”, ha dichiarato.

Ruffini sul governo: “Additati come estorsori”

Quella di Ruffini, dunque, non sarebbe una scelta motivata da ambizioni politiche: deriva più che altro dalla volontà di rispettare i propri principi e di mantenere coerenza.

Infatti, in merito al motivo per il quale ha deciso di presentare le dimissioni, l’ormai uscente direttore dell’Agenzia delle Entrate ha parlato di un “contesto cambiato” rispetto al momento in cui raggiunse l’incarico.

Lungi dal voler servire un partito o, più in generale, le istituzioni, Ruffini ha anche espresso la sua dura critica al governo.

“Non mi era mai capitato di vedere pubblici funzionari essere additati come estorsori di un pizzo di Stato. Oppure di sentir dire che l’Agenzia delle Entrate tiene in ostaggio le famiglie”, ha affermato, per poi ricordare che la tassazione viene imposta non dal Fisco, ma dal legislatore.

La fine di un’era per il Fisco

Le dimissioni di Ruffini rappresenteranno, per il Fisco, la conclusione di un’era fatta di innovazioni e ottimi risultati in termini di lotta all’evasione.

Al direttore uscente si devono, ad esempio, l’introduzione della fattura elettronica, la diffusione di strumenti digitali, il nuovo modello di dichiarazione precompilata.

Inoltre, durante gli anni come direttore dell’Agenzia delle Entrate, come ricordato durante l’intervista dallo stesso Ruffini, l’evasione fiscale è scesa del 30%.