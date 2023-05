Agenti della polizia di Milano prendono a manganellate trans, Sala: "Grave". La reazione di Ilaria Cucchi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Scoppia la polemica a Milano contro gli agenti della polizia locale dopo che sul web è cominciato a circolare un video in cui si vedono quattro poliziotti immobilizzare e prendere a manganellate una persona nella mattina di mercoledì 24 maggio 2023. L’episodio, avvenuto nella zona Nord della città meneghina, ha provocato aspre critiche anche da parte del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala e della senatrice dell’Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Cucchi.

Immobilizzata e presa a manganellate

Secondo quanto riferito dalle testate locali l’episodio si sarebbe consumato poco dopo le 8 del mattino quando alcuni genitori hanno chiamato la polizia locale per denunciare una persona che vagava nuda nella zona dell’istituto comprensivo Casa Del Sole all’interno del Parco Trotter in via Giacosa.

Giunti sul posto, è iniziata l’operazione per cercare di portare via la persona che, successivamente, è stata identificata in una 30enne trans di origini brasiliane. Ma la situazione sarebbe degenerata, con la locale che ha prima utilizzato lo spray urticante e poi, con l’arrivo della seconda pattuglia, ha preso a manganellate la trans.

Immobilizzata e presa anche a calci, la 30enne è stata caricata con difficoltà sull’auto della polizia.

Il video che fa scoppiare il caos

L’episodio è balzato agli onori della cronaca grazie a un video girato da uno dei palazzi che si affacciano sulla via dove è avvenuto il contatto tra la polizia e la trans.

Dalle immagini, infatti, si vede e si sente quanto accaduto, con la 30enne che ha opposto resistenza e ha addirittura sputato verso gli agenti. Nel contatto, mentre gli agenti cercavano di immobilizzarla, la trans avrebbe urlato di essere sieropositiva, come aveva già fatto poco prima davanti ai genitori che avevano chiamato la polizia.

Fonte foto: ANSA

Dopo essere stata caricata in auto, secondo quanto si apprende, all’altezza di via Castelbarco il 30enne avrebbe finto uno svenimento, e quando i vigili hanno fermato la macchina e aperto la porta posteriore ha colpito con dei calci un vigile ed è scappata a piedi. Successivamente è stata arrestata.

La reazione di Sala e Cucchi

Immediata la reazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha sottolineato che quelle che circolano in rete non sono “certo una bella immagine, anzi è un fatto grave“.

“Per potere formalmente intervenire è necessario che la Polizia Locale faccia una relazione” ha detto il primo cittadino, che vuole vederci chiaro sull’episodio avvenuto a Milano. Sala ha poi ribadito: “Al netto di tutto ciò mi sembra un fatto veramente grave”. Sul caso, ha sottolineato il sindaco, è stata aperta un’indagine interna.

Dura anche la senatrice Ilaria Cucchi, che ai microfoni di Adnkronos ha spiegato ce ha intenzione di andare fino in fondo su questa vicenda “finché non saranno chiarite tutte le dinamiche”.

“Gli autori di tanta violenza non pensino di farla franca. Porteremo il caso in Aula” ha detto la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra che non vuole far cadere tutto nel silenzio perché “usare i manganelli, soprattutto in quella maniera, è vietato”.