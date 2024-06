Affluenza elezioni Europee 2024 alle 12 di domenica: i dati. Si vota fino alle 23, poi exit poll e spoglio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Viminale ha diffuso i nuovi dati relativi all’affluenza al voto per le elezioni Europee 2024 alle ore 12 di domenica 9 giugno.

Affluenza elezioni Europee 2024 ore 12 domenica: i dati del Viminale

Alle ore 12 di domenica 9 giugno, stando ai dati comunicati dal ministero dell’Interno, in Italia ha votato il 25, 14% delle persone aventi diritto di voto alle elezioni Europee 2024.

Sono oltre 51 milioni gli italiani aventi diritto di voto per il rinnovo del Parlamento Europeo nel 2024. L’Election day riguarda anche 17 milioni di elettori per le amministrative, con 3.698 Comuni che rinnovano sindaco e giunta (affluenza alle ore 12 pari al 34,41%) e 3,6 milioni per le regionali in Piemonte (affluenza alle 12 pari al 29,24%).

Fonte foto: ANSA

Alle ore 12 di domenica 9 giugno, il dato sull’affluenza in Italia alle elezioni Europee 2024 era poco oltre il 25,14%.

Affluenza elezioni Europee 2024 sabato 8 giugno

Le urne per le elezioni Europee 2024 sono state aperte alle ore 15 di sabato 8 giugno. Alle ore 23 della stessa giornata, quando sono stati chiusi i seggi, l’affluenza era risultata pari al 14,64%.

Fino a quando si può votare per le elezioni Europee 2024

Si vota fino alle ore 23 di domenica 9 giugno (l’Italia sarà l’ultimo Paese dell’Unione europea a terminare le votazioni). Poi, in attesa del completamento dello spoglio e dei risultati finali, ci sarà spazio per gli exit poll.

Per le elezioni Europee 2024, ogni elettore riceve un’unica scheda elettorale, il cui colore differisce in base alle 5 circoscrizioni italiane:

Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;

Nord Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;

Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia;

Isole: Sardegna, Sicilia.

Sulla scheda elettorale delle elezioni Europee 2024 in Italia sono presenti i simboli dei partiti e i candidati per quella circoscrizione. Per votare bisogna fare una croce sul simbolo di una lista oppure aggiungere da 1 a 3 preferenze per i candidati che appartengono a quella lista (purché siano di genere diverso). Non è previsto il voto disgiunto per questa tornata elettorale. In assenza di preferenze, il voto va solo alla lista.

Per poter esercitare il diritto di voto, è necessario esibire all’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si risulta iscritti un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.