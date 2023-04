Affluenza alle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia in calo: il dato alle 12 e i candidati

Arrivano i primi dati ufficiali relativi alle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia, fissate per le giornate di domenica 2 e lunedì 3 aprile.

Affluenza Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia: il dato delle 12 del 2 aprile

Il sito internet ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ha reso noto che alle ore 12 di domenica 2 aprile l’affluenza alle Elezioni Regionali 2023 oscilla tra l’11% e il 12% nelle varie circoscrizioni.

All’ultima tornata elettorale per le Regionali, nel 2018, quando si votava però in un unico giorno, alle ore 12 l’affluenza definitiva era risultata pari al 18,07%.

Fonte foto: ANSA Sono 1.109.395 gli elettori chiamati al voto nelle giornate di domenica 2 e lunedì 3 aprile in Friuli Venezia Giulia per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale.

Chi sono i candidati alle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia

I candidati alle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia sono Massimiliano Fedriga (presidente uscente e candidato del centrodestra, appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Fedriga Presidente, Autonomia responsabile), Alessandro Maran (Azione, Italia Viva, +Europa, Renew Europe), Massimo Moretuzzo (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Slovenska Skupnost, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra Fvg, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana) e Giorgia Tripoli (Insieme liberi).

Quando si vota alle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia

Le Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia si svolgono domenica 2 aprile (seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 3 aprile (dalle ore 7 alle ore 15).

L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 16 aprile (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 17 aprile (dalle ore 7 alle ore 15).

Come si vota alle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia

Chi si reca alle urne per esprimere il proprio voto per le Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia può barrare sulla scheda (di colore azzurro) il simbolo di una lista e scrivere l’eventuale voto di preferenza personale, oppure il nome del candidato presidente collegato, o entrambe le cose. Se si indica solamente il governatore, il voto non è esteso ad alcun partito.

Quando inizia lo scrutinio delle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia

Lo scrutinio delle Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia prenderà il via immediatamente dopo la chiusura dei seggi, quindi a partire dalle ore 15 di lunedì 3 aprile.