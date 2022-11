"Affitto mio marito a donne sole", dal Regno Unito l'annuncio di una moglie che fa discutere

“Affitto mio marito a donne sole”, questo l’annuncio pubblicato da Laura Young per il marito James, ma non è come sembra: l’uomo si rende disponibile per un’ora a cliente per svolgere attività di manutenzione della casa.

“Affitto mio marito a donne sole”, l’annuncio

L’iniziativa arriva dal Regno Unito dove Laura Young, 38 anni, si è lasciata ispirare da un podcast in cui un uomo ha raccontato che si guadagna da vivere assemblando mobili per terze persone.

Così la donna ha pensato di proporre la stessa attività al marito James, 42 anni, e di pubblicare un annuncio su Facebook e sull’app Nextdoor. In pochi istanti la curva delle richieste è impennata al punto di occupare l’agenda di James per l’intero mese di novembre.

Fonte foto: iSTOCK Regno Unito: una moglie ha messo il marito in affitto per donne sole

James si rende quindi disponibile per montare TV, ricostruire pareti, montare tende e altri lavori di manutenzione domestica al costo di 40 sterline all’ora.

Tra i clienti non mancano gli uomini, ma le richieste arrivano soprattutto da donne sole che hanno bisogno di mani esperte per lavori di bricolage, montaggio e altre mansioni che altrimenti richiederebbero la manodopera di un tecnico a costi più elevati.

Il successo dell’iniziativa

In poche ore James ha ricevuto il primo incarico fino a ritrovarsi con l’agenda impegnata dalle 9 di mattina alle 20 di sera dal lunedì al sabato.

Per questo nuovo impiego l’uomo ha dovuto abbandonare il suo lavoro da magazziniere. Mentre James si occupa del lato pratico del lavoro, Laura amministra gli account social con i quali comunica con i clienti e gestisce le richieste.

In un’intervista rilasciata al ‘Mirror’, Laura Young ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettata che decollasse così tanto. Siamo arrivati ​​al punto in cui c’era così tanto lavoro in arrivo che James lavorava sei giorni alla settimana. Abbiamo dovuto iniziare a rifiutare i lavori e ridurre i nostri orari, quindi ora lo facciamo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

L’offerta di Natale

La coppia di Milton Keyes ha anche lanciato l’offerta di Natale: James è disponibile per l’installazione delle luci per le festività e sono arrivate richieste che lo terranno impegnato fino a gennaio 2023.

Le richieste sono arrivate anche da località che distano 150 km dalla loro casa.

Laura e James sono genitori di tre figli, due dei quali con un disturbo dello spettro autistico che è stato parzialmente riconosciuto anche nel 42enne.

Laura descrive il marito come “molto metodico” e in grado di “pensare fuori dagli schemi”.

Se l’impegno di James richiede più di un’ora di lavoro, la coppia ha fissato stabilito il prezzo di 250 sterline a giornata.

L’annuncio pubblicato da Laura ha fatto certamente discutere, con utenti che hanno equivocato sul servizio offerto.