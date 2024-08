Aeroporto di Malpensa chiuso per maltempo, voli dirottati altrove: la situazione dopo la bomba d'acqua

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nella mattinata di lunedì 26 agosto, una bomba d’acqua ha paralizzato l’aeroporto di Malpensa, causando disagi significativi. Tra le 10:30 e le 12:00, l’intensa pioggia ha costretto lo scalo a sospendere temporaneamente atterraggi e decolli, anche se l’aeroporto non è mai stato ufficialmente chiuso.

Nubifragio e disagi all’aeroporto di Malpensa

In totale, 27 voli sono stati coinvolti. Alcuni hanno dovuto restare in volo in attesa, sorvolando le regioni di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Altri voli sono stati dirottati verso aeroporti alternativi come Linate, Bergamo, Torino e Venezia.

Fonte foto: ANSA

La forte pioggia è penetrata all’interno di diverse zone dell’aeroporto

Come riporta Milano Today, la violenza del nubifragio ha provocato infiltrazioni d’acqua all’interno del Terminal 1 e allagamenti sulle piste, costringendo il personale aeroportuale a chiudere alcuni raccordi.

Le precipitazioni hanno colpito duramente anche la viabilità d’accesso all’aeroporto, causando allagamenti sulla strada statale 336 e la conseguente chiusura del tratto in direzione Malpensa.

I voli dirottati verso Linate, Torino e Monaco di Baviera

Secondo i dati registrati, in poco più di 80 minuti sono caduti circa 64 mm di pioggia, un volume d’acqua che ha reso necessario il dirottamento di numerosi voli.

Tra questi, un volo EasyJet da Preveza e un altro da Amsterdam sono stati deviati rispettivamente su Linate e Torino.

Anche voli internazionali, come un Lufthansa da Francoforte e un Sas da Copenaghen, sono stati costretti a cambiare rotta verso Linate. Voli provenienti da destinazioni più lontane, come un volo Emirates da New York, sono stati dirottati verso Monaco di Baviera.

La bomba d’acqua nel Varesotto

Il maltempo ha colpito l’intera area del Varesotto, con la Protezione Civile che aveva già diramato un’allerta per temporali forti nella giornata di lunedì.

L’aeroporto di Malpensa ha dovuto fronteggiare una situazione critica, con conseguenze che hanno coinvolto centinaia di passeggeri e numerosi scali italiani ed europei.

A luglio un’altra bomba d’acqua aveva provocato disagi gravi nel Varesotto, con auto ribaltate e schiacciate dagli alberi a causa del maltempo.