Aeroporto di Amburgo chiuso dopo l'irruzione in auto di un uomo armato: spari in aria, si temono ostaggi

L’aeroporto internazionale di Amburgo è stato chiuso e sarebbe al momento blindato dalle forze dell’ordine dopo che un uomo armato è entrato sfondando il cancello, salendo sulla rampa dello scalo. Secondo le prime informazioni riportate da un portavoce della polizia federale tedesca, avrebbe sparato in aria due volte e lanciato due bottiglie incendiarie. Al momento non sarebbero stati registrati feriti, ma l’uomo avrebbe sequestrato uno dei suoi figli.

L’allarme

Secondo le informazioni fornite da Bild, l’uomo a bordo di un’Audi senza targa è stato avvistato davanti al Terminal 1 dell’aeroporto Helmut Schmidt.

Successivamente si sarebbe allontanato a tutta velocità, sfondando con l’auto una barriera di sicurezza al cancello nord pochi minuti dopo. Sul posto sono presenti le forze di polizia e elicotteri.

Nach derzeit. Erkenntnissen ist gegen 20 Uhr ein Auto auf das Vorfeld des @HamburgAirport gelangt.

Im Fahrzeug befinden sich mind. 2 Personen, darunter ein Kind. Wir gehen weiter von einer Geisellage aus.

Die Lage ist statisch.

Gemeinsam mit der @bpol_nord sind wir mit einem… — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 4, 2023

Il sequestro

Stando alle informazioni disponibili, l’uomo sarebbe rinchiuso in auto con suo figlio. La moglie aveva precedentemente denunciato un possibile rapimento di minore e secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe un bambino con sé. Secondo quanto riferito dalla polizia si tratterebbe dunque di un dramma familiare. Gli agenti sarebbero in contatto con l’uomo.

Intanto i Vigili del fuoco sono riusciti a estinguere le fiamme causate dal lancio delle bottiglie incendiarie, che non avrebbe provocato danni.

Traffico aereo sospeso

Le forze dell’ordine hanno evacuato i passeggeri dai Terminal 1 e 2 scortandoli in zone sicure. Lo scalo è stato chiuso e tutti i voli in arrivo e in partenza questa notte sono stati sospesi.

“A causa di un’operazione di polizia, le operazioni di volo all’aeroporto di Amburgo sono state sospese dalle 20:24 e non riprenderanno più oggi – ha comunicato il portavoce – Sono interessati 27 movimenti aerei (6 partenze e 21 atterraggi) per un totale di circa 3.200 passeggeri. Al momento non è possibile prevedere quando le operazioni potranno riprendere. Al momento non è possibile raggiungere l’aeroporto”.