Aeroporto di Bologna chiuso e voli dirottati: nessuna pistola in valigia, falso allarme di un nuovo scanner

L‘aeroporto di Bologna era stato chiuso poco dopo le ore 16 di lunedì 13 maggio per motivi di sicurezza. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, sarebbero stati dirottati su destinazioni alternative. Altri in partenza sono stati cancellati. Dopo circa due ore di stop sono riprese le operazioni. Si sarebbe trattato di un errore dello scanner.

Aeroporto di Bologna chiuso: le voci sulla pistola in valigia

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’aeroporto di Bologna sarebbe stato chiuso poco dopo le ore 16.

Il motivo sarebbe il ritrovamento di una pistola dentro a una valigia, che avrebbe fatto scattare il protocollo di sicurezza: scalo chiuso e tre voli in arrivo dirottati, provenienti da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma.

Diversi voli cancellati

Oltre ai voli in arrivo dirottati su altri scali, ne sono già stati cancellati 5 tra quelli in partenza:

FR4338 direzione Brindisi (Ryanair) delle ore 16:25;

(Ryanair) delle ore 16:25; SN3126 / NH5142 direzione Bruxelles (Brussels Airlines) delle ore 17;

(Brussels Airlines) delle ore 17; EN8243 direzione Monaco (Air Dolomiti) delle ore 17;

(Air Dolomiti) delle ore 17; FR3818 direzione Stoccolma (Ryanair) delle ore 17;

(Ryanair) delle ore 17; KL1666 / MF9348 direzione Amsterdam (KLM) delle ore 17:25.

La rabbia dei passeggeri

Diversi utenti si sono lamentati sugli account social dell’aeroporto di Bologna.

“Tutto bloccato al Marconi, nessun aereo può partire, nessuna informazione: ottimo servizio”.

E ancora: “Si sa cosa sia successo? Noi bloccati a Monaco senza poter partire“.

Operazioni riprese dopo circa 2 ore: errore dello scanner

L’Ansa ha riferito che, dopo circa due ore di stop, le operazioni dello scalo sono riprese regolarmente.

Secondo quanto trapelato da fonti investigative citate dall’Adnkronos, però, si sarebbe trattato di un errore: un nuovo macchinario arrivato di recente all’aeroporto avrebbe creato un falso allarme, perché sembrava che in un bagaglio ci fosse una sagoma di una pistola.

I lavori ai controlli di sicurezza

Proprio alcuni giorni prima, venerdì 10 maggio, l’account social dell’aeroporto Marconi di Bologna aveva condiviso un video relativo ai lavori nell’area dedicata ai controlli di sicurezza.

A causa di questi interventi, inoltre, lo scalo – attraverso il proprio sito – ricorda ai passeggeri di presentarsi con “almeno 3 ore di anticipo rispetto all’orario di partenza del volo”.

Il piano dei lavori include:

importanti lavori di sviluppo infrastrutturale per migliorare la gestione di alcune aree del Terminal, a supporto del traffico passeggeri e merci;

interventi per la Sostenibilità, necessari a compensare gli impatti operativi dell’aeroporto sull’ambiente e a raggiungere gli impegni di carbon neutrality al 2030;

interventi di Innovazione tecnologica e di processo, volti a creare un aeroporto smart e digitale, identificando soluzioni concrete per migliorare la customer experience e sviluppando strumenti a supporto del business e di un’organizzazione agile.