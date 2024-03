Aereo ultraleggero precipita a Vejano vicino a Viterbo, si schianta e prende fuoco: morte le persone a bordo

Tragedia a Vejano, in provincia di Viterbo: un aereo ultraleggero, nel pomeriggio di sabato 2 marzo 2024, è precipitato schiantandosi al suolo.

Nulla da fare per i due uomini a bordo del velivolo che sono morti. Le vittime sono entrambe romane: a perdere la vita il pilota di 62 anni e il passeggero di 59.

Vejano, provincia di Viterbo: ultraleggero precipita probabilmente per un guasto tecnico

Secondo le prime ricostruzioni sull’incidente, l’ultraleggero avrebbe iniziato a perdere quota forse per un guasto tecnico.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Uno dei due corpi è rimasto incastrato tra le lamiere e, per estrarlo, è stato necessario l’intervento degli uomini dei vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia.

L’allarme e lo schianto

L’allarme è scattato intorno alle 15:45. L’ultraleggero era decollato da Fiano Romano e ha terminato drammaticamente la sua corsa a Vejano, a circa un chilometro da una aviosuperficie. Dopo lo schianto al suolo il velivolo ha preso fuoco.

La zona in cui è avvenuto l’incidente è era impervia, motivo per cui è stato necessario far intervenire un elicottero del 118.

Il personale sanitario, una volta raggiunto il punto del disastro, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Ronciglione che stanno effettuando i rilievi per accertare le precise cause che hanno portato l’ultraleggero a precipitare.

Il dramma avvenuto il luglio scorso nei boschi di Ferrara di Monte Baldo

Una simile tragedia è avvenuta il luglio scorso, quando un ultraleggero è precipitato nei boschi di Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Anche allora non ci fu scampo per il pilota del velivolo, che perse la vita in seguito allo schianto.