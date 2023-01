Aereo ultraleggero disperso sull'Appennino modenese, ancora senza esito le ricerche del pilota

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sono andate avanti per tutta la giornata di domenica le ricerche dell’ultraleggero sparito dai radar sabato mentre volava sopra l’Appennino modenese. Dell’aereo da turismo sul quale volava il pilota 61enne Ivano Montanari però ancora nessuna traccia.

Ultraleggero scomparso

L’ultraleggero era scomparso dai radar nella tarda mattinata di sabato 28 gennaio, circa mezz’ora dopo il decollo dal campo di volo di Reggio Emilia. A bordo del velivolo il pilota reggiano Ivano Montanari.

Quando l’aereo, un ultraleggero monomotore Evektor Eurostar della TopGun Fly School di Reggio Emilia, è sparito dai radar, stava sorvolando l’Appennino tra le province di Reggio Emilia e Modena.

Il pilota aveva segnalato alla torre di controllo la presenza di parecchia nebbia e la volontà di rientrare, poi più nulla.

Le ricerche sull’Appennino modenese

Dopo il contatto radio perso con l’aereo, dal campo di volo di Reggio Emilia è partito l’allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sono entrate in azione le squadre del Soccorso Alpino delle provincie di Reggio Emilia e Modena, vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e polizia. Le ricerche, coordinate dall’Aeronautica militare, sono andate avanti sia via terra sia in aria, con l’impiego di diversi elicotteri e droni.

Secondo quanto riporta Ansa, il contatto radio è stato perso nella zona del monte Cimone, tra Sasso Tignoso e Alpicella. È in quella zona che si sono concentrate le ricerche, alquanto impegnative perché la zona è impervia e c’è parecchia neve.

Ricerche estese

Il centro operativo delle ricerche è stato allestito nella sede dei vigili del fuoco e protezione civile a Pievepelago. Le ricerche sono andate avanti sabato, fino all’arrivo del buio, e per tutta la giornata di domenica.

In azione diverse squadre in assetto da sci alpinismo e con l’aiuto di quad cingolati, oltre a diversi droni dotati di sensori che permettono il sorvolo anche col buio. Finora però non sono state trovate tracce dell’aereo e del suo pilota, che potrebbe essere riuscito a mettersi in salvo grazie al paracadute o ad un atterraggio di fortuna.

Le ricerche sono riprese questa mattina e si sta valutando di estendere la zona delle ricerche all’Appennino reggiano.