Aereo squarciato dal rimorchiatore in Colombia poco prima del decollo: il video dello scontro

Una comprensibile paura, ma anche una prontezza di riflessi che ha evitato il peggio. Un aereo è stato squarciato dal rimorchiatore nell’aeroporto internazionale El Dorado in Colombia. La scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza e il volo è stato cancellato, ma fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze gravi.

Aereo si scontra con il rimorchiatore in Colombia

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio, all’aeroporto El Dorato in Colombia.

Il gancio di traino di un rimorchiatore si è spezzato durante una manovra, determinando lo scontro tra il mezzo e l’apparecchio della Latam Airlines.

Boeing 787 de LATAM sufrió daño durante accidente ocurrido mientras era remolcado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. No hay informe de heridos. pic.twitter.com/2XrTClWVk2 — 𝘊𝘰𝘯𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘈𝘷𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 ✈︎ (@Conradoaviacion) May 4, 2023

La scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza dell’aeroporto.

L’autista a bordo del rimorchiatore è rimasto illeso in quanto, con prontezza di riflessi, è saltato giù dal mezzo prima dell’impatto e si è messo in salvo.

L’episodio non ha avuto conseguenze. La fusoliera del Boeing 787 della Latam Airlines si è squarciato e il volo è stato cancellato, ma l’attività dell’aeroporto non ha subito variazioni.

Cos’è un rimorchiatore

Un rimorchiatore, detto anche trattore aeroportuale, è un mezzo utilizzato negli aeroporti per spingere i velivoli verso il piazzale per far sì che raggiungano una posizione sicura di rullaggio, ovvero a tutte le operazioni di decollo.

Per la loro destinazione d’uso, i rimorchiatori sono mezzi robusti e pesanti. Per le loro caratteristiche si dividono in tre categorie: a barra (towbar), collegati con il carrello dell’aeromobile attraverso una barra fissata sulla parte anteriore del rimorchiatore; aragosta, con un sistema che solleva il carrello anteriore dell’aereo; a trazione posteriore, che avvolge le ruote del carrello posteriore del velivolo ma senza poter effettuare virate, che avverranno soltanto su direzione del comandante.

Gli incidenti in aeroporto

Nel 2022 un terribile incidente ha avuto luogo all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans.

Una dipendente, Jermani Thompson, è morta mentre scaricava un aereo della Frontier Airlines. I suoi capelli erano rimasti incastrati in un nastro trasportatore.

Le sue grida di aiuto avevano attirato i colleghi che, tuttavia, non erano riusciti a bloccare il macchinario. La ragazza è morta pochi istanti dopo il suo arrivo all’Ochsner Medical Center.