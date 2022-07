Aereo prende fuoco in volo, panico tra i passeggeri: il video dell'atterraggio tra le fiamme

Terrore ad alta quota. Un aereo della Spirit Airlines ha preso fuoco mentre era in fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Atlanta, a causa del surriscaldamento dei freni del carrello.

Su Twitter girano diversi video relativi all’atterraggio, girati anche dai passeggeri, spaventati alla vista delle fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito spento l’incendio e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Il mese scorso, invece, tre persone erano state trasportate in ospedale dopo che un aereo della Red Air aveva preso fuoco, una volta atterrato a Miami. Anche in quel caso, il motivo del propagarsi delle fiamme era stato il surriscaldamento del carrello.

A Spirit Airlines Plane Caught Fire While Landing In Atlanta After It’s Brakes Overheated#AtlantaAirport #US #ACCIDENT #SpiritAirlines #Tampa #Atlanta #Fire #Passengers pic.twitter.com/nvgpfhj8kZ

— Anil Kumar Verma (@AnilKumarVerma_) July 11, 2022