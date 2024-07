Aereo prende fuoco a Peshawar con a bordo 300 passeggeri, atterraggio d'emergenza per il volo Saudia Airlines

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Attimi di paura nell’aeroporto di Peshawar, in Pakistan: il carrello di un aereo della compagnia Saudia Airlines ha preso fuoco in fase di atterraggio. Il velivolo è finito fuori pista prima di fermarsi. Le circa 300 persone a bordo, fra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono state evacuate tramite lo scivolo gonfiabile. Non si sono registrate vittime, anche se i media locali riferiscono di alcuni passeggeri lievemente feriti che sono stati medicati sul posto.

La ricostruzione

Il volo SV792 della compagnia Saudia Airlines, un Airbus A33 partito da Riyad in Arabia Saudita e diretto a Peshawar in Pakistan, aveva raggiunto in orario il Bacha Khan International Airport.

Quando l’aereo ha terminato la sua corsa fuori pista, in seguito ai guasti ai carrelli, le autorità aeroportuali si sono accorte che dalle ruote si stavano sprigionando scintille e fumo. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono subito accorsi sulla pista per soffocare ogni principio di incendio.

Passeggeri evacuati con gli scivoli

Come prescrivono i protocolli, le quasi 300 persone a bordo sono state evacuate in emergenza tramite lo scivolo gonfiabile. Sull’aereo c’erano 276 passeggeri e 21 membri dello staff, come ha reso noto Saif Ullah, portavoce dell’Autorità dell’Aviazione Civile citato da Free Press Kashmir.

“Saudia chiarisce che il suo aereo, partito da Riyadh per Peshawar sul volo SV792, ha riscontrato fumo proveniente da uno degli pneumatici durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Peshawar in Pakistan”, ha scritto la compagnia aerea in un comunicato pochi minuti dopo i fatti.

“L’aereo è stato immediatamente fermato e le autorità competenti sono state avvisate. Tutti gli ospiti e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza attraverso lo scivolo. L’aereo è ora sottoposto a valutazione tecnica da parte di specialisti”, conclude Saudia.

Nessun ritardo in aeroporto

Le autorità aeroportuali hanno informato che la struttura è rimasta sempre operativa e che tutti i voli in programma sono partiti e atterrati senza ritardi. Ora sono in corso le analisi tecniche e le perizie delle autorità aeroportuali.

Il caso di Los Angeles

Quello avvenuto in Pakistan è il secondo incidente aereo inerente la funzionalità delle ruote che avviene nel giro di 48 ore: due giorni prima un Boeing aveva perso una ruota durante il decollo da Los Angeles.