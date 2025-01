Aereo JetBlue atterra e vengono trovati due cadaveri nel vano carrello: orrore sulla pista della Florida

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Due cadaveri nel vano carrello di un aereo della compagnia JetBlue: è la macabra scoperta avvenuta durante un’ispezione di routine nell’aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, e sulla quale sono in corso le indagini. L’aeromobile era atterrato dopo un volo partito da New York. Gli inquirenti stanno tentando di identificare i corpi.

Due cadaveri nel vano carrello, la macabra scoperta

Secondo una nota della JetBlue Airways riportata da Abc News e Cnn, nella tarda serata di lunedì 6 gennaio al porto di Fort Lauderdale-Hollywood due cadaveri sono stati rinvenuti all’interno del vano carrello di un airbus A320-232.

Il macabro ritrovamento è avvenuto nel corso di una “ispezione di manutenzione di routine post-volo” – scrive la compagnia – e il personale al lavoro ha immediatamente avvertito le autorità.

L'aeroporto di Fort Lauderdale-Hollywood, Florida.

L’aereo era atterrato alle 23:03 dopo il volo 1801 partito dall’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York City. Nella nota della compagnia JetBlue si legge che “le identità delle persone e le circostanze che riguardano il modo in cui hanno avuto accesso all’aereo rimangono sotto indagine”.

JetBlue parla di “situazione straziante” e annuncia di essere “a stretto contatto con le autorità” al fine di scoprire cosa sia successo. Nonostante il fatto, la compagnia fa sapere che le attività dell’aeroporto procedono regolarmente.

Le indagini: “I corpi erano gravemente decomposti”

Secondo Carey Codd, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Broward, una persona identificata ha riferito alla radio della sua centrale che la tragica scoperta sarebbe stata fatta da un tecnico che avrebbe notato “due maschi” e avrebbe lanciato il segnale 7, quello che indica la presenza di cadaveri.

Una volta arrivata la segnalazione sul posto sono arrivati i paramedici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone, dal momento che i corpi si presentavano “gravemente decomposti“. Lo riporta la Cnn.

L’ipotesi sui clandestini

Secondo la Federal Administration Aviation, interpellata dalla Cnn, solitamente il vano carrello viene occupato da clandestini che, purtroppo, non si rendono conto della notevole riduzione dello spazio che si verifica quando le ruote del carrello si ritirano dopo il decollo.

Ancora, una volta che i velivoli raggiungono la quota di crociera le temperature si riducono notevolmente e i clandestini che tentano la traversata devono lottare contro la riduzione dell’ossigeno e il rischio di congelamento.

Nel 2020, ad esempio, nel vano carrello di un aereo AirFrance atterrato a Parigi dopo un volo partito dalla Costa d’Avorio è stato rinvenuto il cadavere di un bambino di 10 anni.