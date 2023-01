Aereo italiano investe un altro velivolo a New York: ala tranciata di netto. La nota ufficiale di Ita Airways

Un aereo della compagnia italiana Ita Airways ha tamponato sulla pista dell’aeroporto JFK di New York un velivolo Delta lo scorso 2 gennaio.

La ricostruzione dei fatti

A ricostruire quanto accaduto è ‘La Repubblica’, servendosi anche della conversazione a 3 avvenuta quel giorno tra la torre di Controllo dell’aeroporto JFK di New York, i piloti americani di Delta e quelli di Ita Airways.

Il tamponamento in pista si è verificato il 2 gennaio 2023 alle ore 23 e 30: il velivolo della compagnia americana Delta ha riportato seri danni alla coda, investita dall’ala destra dell’Airbus di Ita Airways, che a sua volta tranciata di netto. L’area della pista in cui è avvenuta la collisione è stata raggiunta anche dalle auto dei Vigili del Fuoco, ma il loro intervento non è stato necessario dal momento che nessuno dei due aerei coinvolti ha preso fuoco.

L'incidente è avvenuto alle ore 23 e 30 del 2 gennaio 2023 all'aeroporto JFK di New York.

Cosa è successo dopo

Il volo di Ita Airways in partenza da New York con destinazione Roma è stato poi cancellato, a causa della grave avaria all’ala. I 200 passeggeri, che erano in attesa di imbarcarsi, sono stati sistemati in alcuni hotel a ridosso dell’aeroporto JFK. La partenza per l’Italia è slittata al giorno dopo.

La nota ufficiale di Ita Airways

Ita Airways ha diffuso una nota ufficiale su quanto accaduto all’aeroporto JFK di New York il 2 gennaio 2023: “In merito a quanto accaduto nelle fasi successive all’atterraggio del volo del 2 gennaio 2023 presso l’aeroporto di New York JFK, ITA Airways comunica di aver attivato le procedure interne per ricostruire le circostanze e, qualora ne ricorrano i presupposti, fornirà totale collaborazione con la massima trasparenza alle Autorità preposte”.

Nel comunicato si legge ancora: “Nel sottolineare come simili episodi di lieve entità si verifichino non di rado specialmente negli aeroporti molto congestionati soprattutto nella movimentazione a terra come, tra gli altri, New York JFK, ITA Airways dichiara di operare sempre nel rispetto di tutti i requisiti di safety dettati dalle autorità competenti. A tal proposito la Compagnia adotta sempre tutte le necessarie misure e procedure per garantire la massima sicurezza dei propri passeggeri, elaborandole e migliorandole continuamente nell’ottica aeronautica di prevenzione, come fatto anche per il volo in questione”.