Aereo Ita Airways Cagliari-Roma rattoppato col nastro adesivo: il video denuncia dell'ex deputato Mauro Pili

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Mauro Pili, ex parlamentare ed ex presidente della Regione Sardegna, ha pubblicato su Facebook un video che mostra un aereo Ita Airways con una parte sistemata con del nastro adesivo. “Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato”, ha scritto il politico sul social.

La denuncia di Mauro Pili

Il video è stato girato la mattina di mercoledì 2 agosto. “Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari, nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel. All’arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso!”, ha scritto Mauro Pili su Facebook.

Il video mostra la parte inferiore della carlinga dell’aereo sistemata con un vistoso nastro adesivo color argento.

I commenti degli utenti su Facebook

“Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna! Diranno che è tutto in regola! E c’è chi ci crede! E tutti in silenzio!”, ha proseguito Pili su Facebook.

Il post ha generato centinaia di reazione e molti commenti. La maggioranza dei commentatori ha condiviso la preoccupazione di Pili, denunciando la mancanza di sicurezza in volo.

Altri, seppur in minoranza, hanno invece sostenuto la tesi che, nonostante la presenza del nastro adesivo, il volo era comunque in sicurezza.

Fonte foto: ANSA Mauro Pili

Cos’è lo speed tape che si usa per gli aerei

In realtà il “nastro adesivo” usato sulla carlinga dell’airbus in questione non è, ovviamente, un semplice scotch, per quando resistente. Si tratta del cosiddetto “speed tape”, un nastro in alluminio ad alta tenuta, in grado di resistere anche quando l’aereo raggiunge la velocità di crociera a migliaia di metri di altitudine.

Un rotolo di “speed tape” può arrivare a costare anche migliaia di euro ed è un prodotto approvato dall’Agenzia per la sicurezza del volo.

Tuttavia, pur essendo un prodotto ideato per questo tipo di interventi, è comunque destinato a riparazioni di carattere temporaneo, in attesa dell’intervento definitivo che permetta di risolvere il problema.