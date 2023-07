Aereo Easyjet colpito da un fulmine mentre è in volo: atterraggio d'emergenza a Torino, paura a bordo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un aereo Easyjet è stato colpito da un fulmine causando un atterraggio di emergenza a Torino-Caselle. È accaduto lunedì 3 luglio, durante il volo da Edimburgo a Milano. I passeggeri, scossi per l’accaduto, sono stati successivamente trasferiti a Milano in pullman. La compagnia aerea ha assicurato l’incolumità dei passeggeri e gli ingegneri hanno analizzato l’episodio.

Il racconto dell’incidente

È stato un passeggero a bordo a raccontare l’incidente al quotidiano The Scotsman, soffermandosi sull’esperienza vissuta durante l’episodio.

In seguito al fulmine, un forte rumore è stato avvertito seguito da un black-out totale delle luci dell’aereo. Tutti i sistemi elettrici si sono spenti improvvisamente, inclusi i segnali delle cinture di sicurezza.

Fonte foto: ANSA Dopo l’atterraggio d’emergenza a Torino, i passeggeri sono stati trasferiti a Milano in pullman

Il personale di volo ha reagito prontamente, informando i passeggeri dell’atterraggio di emergenza a Torino-Caselle e mantenendo un atteggiamento calmo e rassicurante.

I rilievi sull’aereo

Al momento dell’arrivo, gli ingegneri sono intervenuti per analizzare l’accaduto e determinare la causa precisa dell’incidente. La compagnia aerea ha garantito che in nessun momento la sicurezza dei passeggeri è stata compromessa.

Easyjet ha confermato l’episodio, sottolineando che il volo è stato deviato precauzionalmente a seguito del fulmine e che l’aereo è stato progettato per resistere in sicurezza a tali eventi.

Successivamente, i viaggiatori sono stati trasferiti a Milano tramite pullman, assicurando la massima attenzione alla loro sicurezza.

Un altro incidente per Easyjet

Non è la prima volta che un aereo della compagnia Easyjet viene colpito da un fulmine e si trova costretto ad un atterraggio d’emergenza.

Nello settembre 2022, un altro velivolo con a bordo 90 passeggeri è stato colpito a sua volta da un fulmine durante un violento temporale, mentre volava sopra la Campania in rotta da Milano a Napoli.

A causa dell’impatto, il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, anziché all’aeroporto di Capodichino a Napoli come previsto.

L’incidente causò un ritardo di alcune ore rispetto alla tabella di marcia originale. È importante notare che non tutti gli imprevisti aerei si risolvono senza conseguenze, come dimostrato di recente da un caso in cui un ultraleggero è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza nel parcheggio di un supermercato a Bolzano.