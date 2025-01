Aereo di Pakistan Airlines contro la Torre Eiffel, la pubblicità associata all'11 settembre: scatta l'indagine

Su Internet è diventata virale la pubblicità della Pakistan International Airlines (PIA), lanciata dalla compagnia per promuovere la ripresa dei voli verso l’Europa, dopo 4 anni di divieto per motivi di sicurezza. Soprattutto per questo motivo ha fatto scalpore l’immagine di un aereo diretto verso la Torre Eiffel di Parigi, in Francia, che secondo molti ha ricordato l’attentato terroristico alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Il premier, Shehbaz Sharif, ha disposto un’indagine.

La pubblicità della Pakistan International Airlines con la Torre Eiffel

La Pakistan International Airlines è stata accusata di aver voluto richiamare l’attentato dell’11 settembre nella sua pubblicità dedicata alla riapertura dei voli tra il Paese e la Francia.

Nell’immagine scelta per la campagna si vede un aereo vicino alla Torre Eiffel: per alcuni utenti non sarebbe alle spalle del monumento, ma sulla stessa linea, prologo di una imminente collisione, come se il simbolo di Francia fosse una delle Torri Gemelle.

Fonte foto: ANSA Uno degli aerei della Pakistan International Airlines

La compagnia, che nei 4 anni di voli bloccati avrebbe perso circa 600 milioni di dollari a causa dei mancati introiti, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Oggi su PIA – stando ai dati di Le Monde – peserebbe un debito di quasi 3 miliardi di dollari, quasi 5 volte il valore dei suoi beni.

La compagnia era stata bandita da Ue e Regno Unito dopo lo schianto di un suo aereo a Karachi, nel maggio 2020, in cui persero la vita 97 persone.

Le polemiche in Pakistan

Il fatto che si possa dare alla pubblicità dei connotati terroristici ha destato scalpore in Pakistan.

Omar R. Quraishi, esperto di pubbliche relazioni ed ex consigliere politico, ha definito la grafica “completamente stonata”.

In un post su X, ha dichiarato che “è incredibile che nessuno abbia notato l’analogia visiva con una tragedia globale. Come si può non considerare l’impatto di un simile messaggio?”.

Numerosi utenti hanno criticato l’annuncio sull’account ufficiale della Pakistan Internationali Airlines.

C’è però chi ha difeso la campagna dell’agenzia, che sarebbe riuscita comunque ad attirare l’attenzione, come fa notare un utente: “Senza questo design discutibile, nessuno avrebbe saputo che la PIA vola a Parigi”.

L’indagine disposta dal premier Shehbaz Sharif

A prendere una posizione è stato anche il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, che ha ordinato un’indagine.

Il vicepremier, Ishaq Dar, ha criticato la pubblicità, così come il ministro dell’Economia, Ishaq Dar, che l’ha definita “una stupidità”.