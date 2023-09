Aereo delle Frecce Tricolori cade a Torino, morta bimba di 5 anni: ustionati fratello e genitori. Il video

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato a Torino provocando la morte di una bambina di 5 anni che si trovava a bordo pista. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, la bimba ha perso la vita nelle fiamme causate dall’incidente, nel quale sarebbe rimasto ustionato anche il fratello di 9 anni, la madre e il padre. La piccola vittima stava assistendo insieme alla famiglia alle prove dell’esibizione in programma domani nei cieli del capoluogo piemontese per i festeggiamenti del centenario dell’Aeronautica militare italiana. Il pilota del velivolo si sarebbe lanciato con il paracadute.

L’incidente

L’aereo è precipitato mentre era in fase di decollo nei pressi dell’aeroporto di Caselle. Per cause ancora in corso di accertamento, il MB.339 della pattuglia acrobatica ha perso quota e si è andato a schiantare in una zona vicina alla pista: l’incidente ha scatenato le fiamme che hanno investito una delle famiglie presenti all’interno dell’auto ai margini dell’area di decollo, uccidendo la bambina di 5 anni.

Il fratellino di 9 anni è rimasto ferito e insieme ai genitori è stato ricoverato per le ustioni riportate: il piccolo sarebbe stato portato all’ospedale Regina Margherita, la madre è stata trasferita al Cto in codice giallo, mentre il padre è stato portato in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Il pilota avrebbe fatto in tempo a paracadutarsi dall’abitacolo del velivolo mentre era in caduta, ma anche lui è stato trasportato in ospedale.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni riportate da ‘La Stampa’, durante i test per l’esibizione l’aereo delle Frecce Tricolori avrebbe perso quota a causa di uno stormo di uccelli e si è disunito dalla formazione precipitando al suolo.

L’incidente è stato ripreso dagli spettatori delle prove in diversi video che stanno facendo il giro dei social. In uno dei filmati si vede l’aereo in fase di decollo cominciare a cadere fino allo schianto e all’esplosione. Le immagini mostrano il pilota lanciarsi prima dell’impatto.

Il calendario

L’esibizione rientra nei festeggiamenti dei cent’anni dell’Aeronautica militare, che vede le Frecce Tricolori protagoniste delle manifestazioni aeree da inizio estate, in una serie di appuntamenti in giro per l’Italia. Oltre all’evento in programma nella giornata di domenica 17 settembre nei cieli di Torino, il calendario prevede eventi della pattuglia acrobatica su altre città fino a fine mese:

18 settembre – Aosta: Sorvolo (Evento: “AM ringrazia l’Italia”)​

​21 settembre – Taranto, Scuola Volontari AM: Sorvolo (Evento: Giuramento Volontari AM)

24 settembre – Aeroporto Trento “G. Caproni”: Esibizione (Evento: MAF AeCI e “AM ringrazia l’Italia”)​

25 settembre – Bolzano: Sorvolo (Evento: “AM ringrazia l’Italia”)​

28 settembre – Roma – Guidonia: Sorvolo (Evento: Inaugurazione “Ryder Cup”)

Notizia in aggiornamento…