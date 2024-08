Aereo caduto in Brasile a San Paolo, 62 persone tra passeggeri ed equipaggio: sarebbero tutti morti. Il video

Non ci sarebbero sopravvissuti tra le 62 persone a bordo dell’aereo precipitato nella città di Vinhedo dello stato di San Paolo, in Brasile. Lo comunicano le autorità locali, spiegando che il velivolo Atr 72-500 sarebbe caduto alle 13.22 locali, le 18.22 italiane, a pochi minuti dall’atterraggio. Secondo quanto riferito dalla protezione civile arrivata sul posto, citata da Ansa, alcuni edifici residenziali sono stati travolti dall’aereo.

L’aereo caduto in Brasile

Secondo quanto riferito dalla compagnia Voepass Linhas Aéreas, proprietaria dell’aereo, il velivolo precitato sarebbe un modello ATR-72 a turboelica con una capacità di 68 passeggeri, ma nel volo sarebbero stati a bordo 58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.

Sul luogo dell’incidente sono stati inviati numerosi mezzi di Polizia militare, vigili del fuoco e protezione civile. Le autorità non hanno ancora pubblicato la lista passeggeri e al momento non è chiaro il numero delle vittime.

L’incidente a San Paolo

Il volo operato dalla compagnia Latam era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (Stato di San Paolo). L’aereo è precipitato all’interno di un condominio residenziale di Vinhedo, dopo aver perso circa 5 chilometri di quota in meno di 2 minuti. Stando alle prime informazioni, nessuno dei residenti sarebbe rimasto coinvolto.

Dal monitoraggio del sito FlightRadar24 risulta che l’aereo, partito alle 11:56 e un minuto prima dello schianto l’aereo si trovava a un’altitudine di 17.200 piedi. L’orario di arrivo previsto a Guarulhos era alle 13:30.

I video dell’aereo precipitato

Numerosi i video pubblicati sui social dai residenti e ripresi dai media, dove si vede l’aereo cadere a picco nella regione collinare a pochi chilometri dal centro urbano. In alcune delle clip circolate sul web si vede il rottame dell’aereo avvolto dalle fiamme.

Alcune delle immagini dell’incidente sono state pubblicate sul proprio profilo X anche dal vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha commentato: “Che tragedia, tutta la nostra solidarietà al popolo brasiliano”.

Il messaggio di Lula

“Vorrei che tutti si alzassero in piedi per osservare un minuto di silenzio per le vittime” ha scritto così il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in seguito alla notizia della tragedia.

Intanto il ministero degli Esteri italiano sta portando avanti le verifiche per scongiurare che sul volo ci fossero cittadini italiani: “La Farnesina e il consolato generale di San Paolo stanno effettuando le opportune verifiche per escludere presenza di connazionali sull’aereo precipitato in Brasile nello Stato di San Paolo. Per info e emergenze contattare l’Unità di Crisi al numero +39 0636225 o CG a San Paolo +5511983460345″ si legge sul profilo ufficiale su X.

Notizia in aggiornamento…